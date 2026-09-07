Piste ciclabili: il traguardo è vicino 

In un territorio comunale del tutto pianeggiante e con l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta anche dal punto di vista della mobilità urbana, l’amministrazione comunale di Terralba continua negli interventi per la chiusura dei lavori e la realizzazione delle piste ciclabili. Si avvicina, ad esempio, il momento del completamento della nuova pista ciclabile che collega via Santa Suia al centro sportivo Remigio Corda.

L’obiettivo

La Giunta del sindaco Sandro Pili ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, firmato dall’ingegnere Riccardo Auteri, che prevede un investimento complessivo di 144 mila euro. «L’intervento – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Grussu – punta a chiudere definitivamente un’opera che, pur essendo già visibile sul territorio, risulta poco sfruttata e priva di collaudo. Il progetto prevede la sistemazione della banchina tra pista e carreggiata, il completamento della segnaletica orizzontale e verticale e l’installazione di nuove barriere di sicurezza in prossimità del ponte sul canale delle acque basse, sostituendo quelle attuali non più conformi alle norme». La pista, inaugurata solo parzialmente, presenta già alcune criticità: punti luce spenti, crepe nel manto bitumoso e barriere in legno deteriorate. Segnali che richiedono un intervento strutturale prima dell’apertura definitiva, così da garantire una fruizione sicura per ciclisti, sportivi e pedoni che quotidianamente raggiungono il centro sportivo.

«Il completamento dell’opera – sottolinea ancora Grussu – rappresenta un tassello importante per la mobilità sostenibile di Terralba e per l’accessibilità al Remigio Corda, punto nevralgico dell’attività sportiva cittadina. Una volta conclusi i lavori, la pista ciclabile diventerà un collegamento moderno e sicuro, pronto a essere utilizzato da atleti, famiglie e appassionati».

La rete

Nel frattempo è stato concluso un altro intervento: la pista ciclabile lunga 700 metri sorta nel primo tratto della strada ex Consortile, in località Sa Ussa. L’opera ha consentito di implementare il percorso, anche illuminato, che collega il centro abitato con la frazione di Tanca Marchesa. Per questa infrastruttura il Consiglio comunale aveva a suo tempo approvato le variazioni al Documento unico di programmazione e al bilancio, destinando 170 mila euro agli interventi di riassetto delle aree e degli arredi urbani. Ultimato anche il tratto che dalla via Emilio Cuccu porta alla strada provinciale 49, in attesa del completamento dell’illuminazione. Parallelamente è in fase di realizzazione un intervento finanziato dalla Rete regionale delle ciclovie, che consentirà in tempi rapidi di completare le piste ciclabili che conducono al vicino abitato di Marrubiu. Sempre in direzione di questo centro, partendo dalla rotonda nei pressi del centro sportivo, sono previsti diversi interventi, compresa la messa in sicurezza di un ponticello. Per questa parte del progetto sono disponibili un milione e 800 mila euro.

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