Piste ciclabili, è un percorso a ostacoli 

«Uso la bici da sempre. Ma ci sono poche piste e bisogna essere ciclisti esperti per cavarsela senza danni. Manca la cultura: come in tutti i paesi antichi: l’importante era far passare i carri e nel tempo nessuno ha pensato alle bici». Antonio Sedda vive nei pressi di via Cagliari e fotografa la situazione della mobilità ciclopedonale nel centro di Assemini. Ne prende atto il sindaco Mario Puddu: «Riflessioni come questa dispiacciono, ma l’assunto è fondamentale: la mobilità sostenibile nell’abitato accresce la qualità della vita e dell’ambiente. Certo per praticarla occorre interrogarsi sulla sua fattibilità in base alle infrastrutture esistenti e quindi inevitabilmente, a loro stato e manutenzione; e occorre tempo per il cambiamento culturale. Il problema però non è solo di Assemini, ma di tutte le maggiori cittadine d’Italia: e le amministrazioni devono affrontarlo».

Al lavoro

Il dato concreto è che ad Assemini esistono sì dei tratti curati e finiti di piste ciclabili: ma è possibile raggiungerli con accettabile sicurezza? O nel percorso si rischia di incontrare buche, raccordi critici, cunette laterali con dislivelli spesso ammalorati? Aggiunge il sindaco: «Siamo consapevoli di avere tantissimo da fare e ci stiamo lavorando con azioni concrete e quotidiane. Solo per fare un esempio da gennaio è disponibile una nuova squadra di operai comunali per tutti i piccoli interventi e la riparazione delle buche; e siamo intervenuti anche in punti storicamente critici per gli sprofondamenti stradali (fronte piscina)».

L’opposizione

La giunta Puddu quindi sembra avere la situazione chiara e vuole puntare sulla mobilità sostenibile. La minoranza consiliare però è di altro avviso come Ignazio Pireddu che afferma: «Per le piste ciclabili ci sono molte criticità specialmente vicino agli incroci. Due interventi su tutti: il sottopasso di via Coghe, raccordo imprescindibile per unire il paese, e il collegamento in sicurezza con l’agro (lato Statale 130) spesso teatro di incidenti, anche mortali». E Niside Muscas rincara: «Il vero grande problema sono il manto stradale e i marciapiedi da rendere sicuri o da costruire. La mobilità ciclopedonale è importante così come quella veicolare poiché questa è ancora prevalente. Soprattutto andrebbe curato il buon funzionamento dell'esistente affinché la cittadinanza sia aperta a proposte alternative quali la mobilità sostenibile».

Diego Corrias (M5S) infine sposta le considerazioni su un piano più sistemico ed economico, dice: «Un’amministrazione agisce con progetti. In 10 mesi di giunta Puddu non ne sono stati approvati: sarebbe dovuto essere il primo atto del sindaco (così aveva detto), invece non c’è nessun piano per asfalti e marciapiedi. La giunta campa di progetti ereditati. Parliamo poi di risorse e bilancio: questo si sta chiudendo con 3 milioni di avanzo, più i fondi europei e regionali. Le risorse ci sono, bisogna saperle usare. Non è il caso di questa amministrazione purtroppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA