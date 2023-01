Piste ciclabili, c’è un altro progetto 

Oristano, città per due ruote? Per ora sulla carta, in attesa che i progetti si traducano in cantieri. L’ultimo ha ottenuto il via libera solo pochi giorni fa: su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, la Giunta Sanna ha dato il via libera allo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’asse ciclopedonale che collegherà Oristano alle frazioni.

Spesa e tempi

In tutto tre milioni e 600mila euro, messi a disposizione dal Pinqua (Programma nazionale della qualità dell’abitare) finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per realizzare un asse ciclabile e pedonale che una volta completato si estenderà per circa nove chilometri.

Tempi strettissimi: i lavori dovranno essere appaltati entro marzo.

Gli interventi