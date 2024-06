Piste ciclabili addio, tornano i parcheggi 

Via il sistema delle piste ciclabili e del bike sharing nel Comune di Ussana: è questa la decisione che la Giunta ha preso a causa dei pochi ciclisti che in questi anni hanno scelto le piste presenti in diverse strade come via Roma, viale Gramsci e via Programmazione e utilizzato il sistema di condivisione delle biciclette collocato in piazza Municipio. “Si è rilevato uno scarso utilizzo delle piste ciclabili, nonché una risposta negativa al sistema di bike sharing che non è stato mai usato”, si legge nella deliberazione sulla dismissione del sistema avviato dall’amministrazione di Paolo Loddo nel 2015 e realizzato qualche mese più tardi, nella primavera 2016, da quella di Emidio Contini. Per queste ragioni e, come sostenuto dalla Giunta, “per rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini di dover agire nell’immediato sul sistema veicolare di via Roma”, si è deciso per la soluzione proposta dalla polizia locale: eliminare tutte le piste e la cartellonistica verticale e realizzare 45 nuovi parcheggi sulla via principale.

Percorso accidentato

«Sono d’accordo con il recupero degli stalli in via Roma, dove all’epoca furono sottratti numerosi parcheggi alle attività economiche. La ritengo cosa utile per il tessuto economico ussanese, ma in ritardo di almeno otto anni» afferma il capogruppo di minoranza Paolo Loddo.

Fin dalla realizzazione della pista ciclabile i cittadini hanno chiesto a gran voce il miglioramento di un percorso che si è dimostrato fin da subito poco fruibile e, in alcuni casi, addirittura inutilizzabile: certe piste, eseguite sopra i marciapiedi, risultavano troppo strette per il passaggio di una bicicletta, altre terminavano nelle cunette, ma soprattutto portavano via numerosi parcheggi nella centrale via Roma, sede di diverse attività commerciali. «I problemi di questo progetto, specialmente nelle vie Roma e Gramsci, nascono dalla scarsa cura che diedero all’esecuzione del progetto», prosegue Loddo: «Un esempio su tutti. Fecero passare le piste ciclabili sui marciapiedi di viale Gramsci, e poi diedero la colpa a noi».

Manutenzioni e costi

«Neanche il sistema di bike sharing, la cui stazione fu in origine collocata di fronte al Municipio e ora abbandonata, insieme alle biciclette vandalizzate, nell’autoparco di via Gagarin, ha mai preso piede», conclude Loddo.

«Si è rivelata una risposta negativa», conferma la Giunta: «Tenere attivo il bike sharing che non è mai stato utilizzato comporta dei costi per l’amministrazione legati alla doverosa buona tenuta delle biciclette».

