Pistacchio si è perso 

Achille (foto in alto a sinistra) ha 4 mesi e cerca una nuova famiglia che lo adotti.

Futura taglia medio-piccola – tra i 9 e i 12 chili – sarà affidato con chip, vaccinazioni e trattamenti parassitari. Per info WhatsApp Grazia (lasciare un messaggio con una breve presentazione) al 347 7857905.

Nella foto in alto a destra c’è invece Pablo, un Amstaff pitbull anche lui in cerca di una casa. Non sarà dato in adozione a chi le terrebbe in catene, né a chi ha altri cani o gatti. Per informazioni chiamare il numero 350 5769820. In basso a sinistra tre cucciole abbandonate nelle campagne vicino a Cagliari. Ora sono al sicuro presso il rifugio Amico Mio di Sestu. Chi volesse adottarle può scrivere a amicomiosestu@gmail.com.

Il volpino di Pomerania nella foto in basso a destra si chiama invece Pistacchio ed è stato smarrito nella zona di Quartu. La padrona lo cerca disperatamente: chiunque lo avesse visto contatti immediatamente il numero 375 7348005.

