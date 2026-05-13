Pista vietata ai piccoli ciclisti 

Riapre dopo sei anni la pista di atletica, ma a Serramanna la notizia non accontenta tutti. La riconsegna dello storico impianto, fiore all’occhiello del campo di atletica di Bia Nuraminis al centro di una riqualificazione da un milione e 50 mila euro tra fondi regionali e del bilancio comunale, è stata annunciata dal sindaco. Lo stesso Gabriele Littera ha spiegato i criteri di concessione e utilizzo del modernissimo anello in tartan che lasciano sul campo una delusa illustre: la Gs Pool Bike (decine di ciclisti dilettanti e altrettanti piccoli iscritti alla scuola di ciclismo intitolata al fondatore della società Aldo Medda) esclusa dal novero dei sodalizi ammessi al campo. «Rischiamo di perdere il titolo di scuola di ciclismo acquisito in funzione dell’utilizzo della pista a suo tempo concessa, come previsto dalle norme federali», fanno sapere fonti interne alla società guidata dal presidente Luca Medda.

I “paletti”

Il progetto di riqualificazione della pista di atletica, in stato di degrado, è del 2018. I lavori di fatto erano chiusi da tempo, ma la riapertura dell’impianto si è infranta sul muro della burocrazia, tra autorizzazioni e omologazione sempre più stringenti. Il caso finì in Consiglio comunale dopo un’interrogazione della minoranza. Oggi il ritorno: «Finalmente possiamo comunicare ufficialmente la riapertura degli impianti sportivi "Bia Nuraminis" Pista di atletica. L’impianto, rinnovato nel suo anello, dotato di attrezzature specifiche e a breve omologato per ogni disciplina, è affidato in concessione all'Atletica Serramanna, che riprende l’attività nell'impianto dopo circa sei anni di pausa forzata», scrive soddisfatto il primo cittadino. Littera illustra come si utilizzerà l’impianto: «L’accesso al tracciato sterrato è aperto a tutti i cittadini in possesso di certificato medico, tessera di una Federazione sportiva o di un Ente di promozione sportiva, mentre l’accesso alla pista in tartan e alle pedane è riservato ai tesserati della Polisportiva Atletica Serramanna e Fidal con certificato per la pratica dell'atletica leggera».

Le proteste

Alla Gs Pool Bike vivono male l’esclusione. «A causa della decisione della Giunta comunale rischiamo di chiudere la scuola di ciclismo», è la reazione. A deporre a favore della società ciclistica ci sarebbe anche una relazione della Fci (Federazione ciclistica italiana) che attesterebbe l’idoneità all’uso della pista per le bici dei piccoli ciclisti della scuola “Aldo Medda”, ma le richieste, per ora senza risposta, della Pool Bike potrebbero avere un seguito legale. «A pagare le conseguenze di quest« stagnazione e mala gestione sono la Pool Bike e la scuola di ciclismo Aldo Medda: siamo pronti a diffidare il Comune».

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