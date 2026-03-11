Pista più lunga per il rilancio 

Una pista più lunga per essere sostenibili e competitivi. La rinascita dell’aeroporto passa dall’allungamento della pista, un lembo d’asfalto di 170 metri utile ad accogliere aerei di maggior portata, più o meno fino a 80 posti. Aliarbatax, tramite il Consorzio industriale, ci crede e investe 3,5 milioni di euro. L’ipotesi di allungare la pista rientra in un progetto curato da Aliarbatax, la società proprietaria dello scalo, che prevede anche interventi di adeguamento della pista e lavori sulla recinzione legati alle attività di safety e security. «Opere indispensabili per certificare lo scalo per l’aviazione commerciale secondo gli standard Icao (Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale, ndr) e per rilanciare concretamente il ruolo strategico dell’aeroporto per il territorio», afferma Riccardo Falchi, ceo di Aliarbatax.

Lo scenario

Vincenzo Ammendola, imprenditore turistico e titolare del resort Perdepera di Cardedu, apre una riflessione: «Il discorso è molto semplice: l’aeroporto è un mezzo fondamentale per crescere turisticamente. Vanno trovati i giusti equilibri tra costi da sostenere sulla gestione e il periodo di apertura. Se dobbiamo mettere in piedi un aeroporto come quello di Cagliari non c’è l’utenza che lo giustifica, se invece dobbiamo fare un investimento mirato per lavorare otto mesi allora sì, ben venga». La lunghezza attuale del nastro d’asfalto è di 1.500 metri, che poi vanno ridotti in funzione delle aree di emergenza. Aree che giocano un ruolo strategico. «Non dimentichiamo mai che un tempo si volava con aerei da 100 posti: ecco, questo target sarebbe un gran successo», aggiunge Ammendola. «L’obiettivo - precisa il ceo Falchi - è quello di strutturare progressivamente l’aeroporto, in una prospettiva di medio periodo, per renderlo idoneo ad accogliere aeromobili di maggiori dimensioni, in un quadro di sviluppo ordinato, sostenibile e pienamente conforme alle normative».

Il sindacato

Anche la Cisl guarda con attenzione al progetto di rilancio dell’aeroporto. «Riteniamo che lo scalo rappresenti un’infrastruttura strategica per l’Ogliastra e per le prospettive di sviluppo economico e occupazionale del territorio. Per questo motivo - afferma il segretario territoriale, Michele Muggianu - crediamo sia fondamentale proseguire con decisione nel percorso di investimenti e adeguamenti necessari, a partire dall’allungamento della pista e dagli interventi previsti per la sicurezza e la certificazione dello scalo per l’aviazione commerciale. Con queste opere l’aeroporto potrà esprimere appieno le proprie potenzialità».

Il Consorzio industriale, dei cui radar amministrativi fa parte la controllata Aliarbatax, è destinatario di 3,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento. «L’Ogliastra - insiste Muggianu - ha bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti per superare il proprio isolamento e costruire prospettive di crescita durature».

