Pista per ciclisti e pedoni lungo la circonvallazione nord 

Sarà completata la pista ciclopedonale della circonvallazione nord di Serdiana che collega la via Manno al raccordo con la Statale 387 (direzione Donori) e la 466 (direzione Ussana). Il Comune ha avviato l’iter per l’affidamento dell’incarico di progettazione. Per il completamento della pista, l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici.

Il primo tratto della pista ciclopedonale è stato ultimato alcuni anni fa e si estende per un terzo della lunghezza della circonvallazione. Un’opera inserita nel progetto complessivo della mobilità sostenibile promosso dai comuni del Parteolla che in questi anni hanno investito molte risorse sugli itinerari del turismo lento ed esperienziale.

La pista ciclopedonale di Serdiana è utilizzata quotidianamente da decine di persone per il footing o per semplici passeggiate a piedi o in bicicletta. Il completamento della pista consentirà di collegare il paese agli altri percorsi ciclabili presenti nel territorio in particolare a quello ultimato lo scorso anno nell’ambito del progetto “Club di Prodotto” finanziato con 1,6 milioni di euro dall’Accordo di Programma per lo sviluppo territoriale del Parteolla e del Basso Campidano.

L’opera si snoda lungo un articolato itinerario che consente di collegare i centri urbani alle aziende del settore vitivinicolo e agroalimentare e ai principali siti di interesse culturale, archeologico e naturalistico presenti nel territorio. (c. z.)

