Pista pedonale, via ai lavori con un finanziamento regionale 

Al via a Decimoputzu i lavori per la pista pedonale dalla Provinciale 3 fino al parco di San Basilio. Di recente ai suoi margini è stata installata l’illuminazione. Inoltre, sempre nella zona dell’antica chiesetta, sarà acquisito un terreno privato per concludere l’ultimo tratto del parco grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro. «Entro l’anno dovremmo avere a disposizione tutto il perimetro del parco di San Basilio», assicura il sindaco Antonino Munzittu. Gli interventi «dovrebbero iniziare prima di settembre». Nei prossimi mesi, spiegano dal Consiglio comunale, ci saranno altri interventi quali l’allargamento del cimitero, lavori nell’impianto sportivo, la progettazione del museo.