Pista di atletica, presto l’omologazione 

L’appello non è caduto nel vuoto: per la pista di atletica del campo Sinis-Nurra omologazione è un pò più vicina. Poco meno di 800 firme, raccolte attraverso una petizione online promossa dal tecnico della Dinamica Sardegna Marco Spanu sono bastate ad accendere i riflettori su una situazione paradossale: l’impianto, di recente sottoposto a un importante intervento di riqualificazione, aveva ottenuto un’omologazione parziale, che autorizza competizioni agonistiche fino alla categoria under 16. «Contestualmente all’avvio della raccolta firme - spiega Spanu - ho contattato il presidente della Fidal nazionale Stefano Mei, che mi ha accordato un appuntamento telefonico per la mattina successiva». Una breve chiacchierata, preceduta dall'invio della documentazione sull’impianto, e immediata è arrivata la svolta. «Dopo aver ascoltato le criticità, il presidente ha assunto l’impegno di chiamare personalmente il tecnico omologatore della federazione Gianfranco Renzulli» va avanti il tecnico oristanese. Che sia la volta buona per l’anello azzurro sul quale si allena, tra le tante promesse dell’atletica locale, anche la medaglia d’oro olimpica nella staffetta, Lorenzo Patta? Ci sperano atleti e società che da anni ormai sono costretti a disputare le gare in trasferta, mentre l’impianto del Sacro Cuore attende (invano) di poter diventare il gioiello dell’atletica isolana. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA