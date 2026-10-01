Pista di atletica, no ai baby ciclisti 

Scontro aperto a Serramanna tra la società ciclistica Pool Bike e il Comune per l’esclusione dall’utilizzo della pista di atletica per gli allenamenti dei piccoli sportivi della scuola di ciclismo. Non placa le polemiche nemmeno la decisione della Giunta, guidata dal sindaco Gabriele Littera, di avviare un progetto per la riconversione del campo sportivo di Bia Nuraminis e la realizzazione del nuovo ciclodromo comunale, definito dal consigliere di minoranza Carlo Pahler «un atto ad personam per tenere buono il dirigente della Pool Bike, Luca Medda, fratello della vicesindaca, e che rappresenta un anticipo della campagna elettorale».

La contestazione

A Serramanna la pista di atletica (riqualificata con un progetto da poco più di un milione di euro) era stata riaperta a maggio, dopo sei anni di stop. «L’accesso alla pista in tartan e alle pedane è riservato ai tesserati della Polisportiva Atletica Serramanna e Fidal per la pratica dell'atletica leggera»: è il passaggio chiave dei criteri di utilizzo stabiliti dal Municipio, che hanno fatto infuriare i vertici della Pool Bike (ciclismo dilettantistico e importante scuola di ciclismo). «Non ci vogliono», taglia corto Luca Medda, uno dei massimi dirigenti della società del presidente Marco Fanari, che contesta i motivi legati al pericolo di danni alla pista per il passaggio delle ruote delle bici dei baby ciclisti. «In altre parti d’Italia le piste di atletica sono utilizzate anche per il ciclismo giovanile mentre a Serramanna una società sportiva, la nostra, deve ancora dimostrare che una bicicletta non rappresenti una minaccia per l’integrità della pista», scrive la Pool Bike in una nota polemica contro l’amministrazione Littera. «Se esiste una reale incompatibilità tecnica, sia dimostrata con prove, dati e valutazioni di professionisti qualificati», prosegue la nota.

La risposta

«Siamo assolutamente convinti che il ciclismo meriti spazi e strutture adeguati». Il primo cittadino cittadino Littera parla «dell’intervento che prevede la conversione dell'attuale campo da calcio di Bia Nuraminis in un piazzale che consenta l’allenamento dei piccoli ciclisti in sicurezza, così come è stato richiesto dalle società sportive». Sul tema della pista di atletica vietata ai piccoli ciclisti interviene anche la storica polisportiva di Serramanna: la Gialeto. «Il Comune riesamini seriamente questa decisione. Non è comprensibile che, mentre in altre realtà italiane le piste di atletica sono utilizzate, con regole e cautele, anche per le attività ciclistiche giovanili, a Serramanna si scelga semplicemente di chiudere la porta alle biciclette. Chiediamo di mettere un bene pubblico al servizio dello sport e soprattutto della sicurezza dei nostri bambini e ragazzi, evitando, quando possibile, di costringerli ad allenarsi sulle strade aperte al traffico».

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