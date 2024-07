Pista di atletica e campi di calcetto: istruzioni per l’uso  

In arrivo una novità per squadre, gruppi e sportivi singoli di Villamar che vogliono usufruire degli impianti di via Cadello. Previste delle nuove modalità di accesso a campi e piste, regolamentate dal recente “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di quartiere dell’Unione dei Comuni ‘Marmilla’”. Le domande di accesso - da inoltrare con apposito modulo reperibile sui canali web dell’ente - devono essere inviate a lavoripubblici@comunevillamar.it o consegnate all’Ufficio protocollo del Comune di Villamar. Le istanze pervenute verranno elaborate entro 30 giorni.

L’utilizzo della pista di atletica sarà regolato attraverso l’assegnazione di un badge personale valido per un anno, rinnovabile. Il badge permetterà l’ingresso tramite tornello e sarà necessario inoltrare il modulo compilato e la ricevuta di pagamento dell’importo previsto dalle tariffe approvate con deliberazione della Giunta Unione Comuni Marmilla numero 11 del febbraio 2024.

I badge scaduti dovranno essere restituiti presso l’ufficio tecnico di viale Rinascita mentre per l’uso del campo di calcetto da parte di gruppi spontanei, le richieste devono essere presentate con almeno 24 ore di anticipo.

