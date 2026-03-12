VaiOnline
San Sperate.
13 marzo 2026 alle 00:37

Pista d’atletica, rimosso il manto Ora sarà sistemato quello nuovo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via il vecchio manto rosso mattone in attesa di quello nuovo, celeste. La pista d’atletica di San Sperate, per chi già la conosceva, oggi appare molto diversa: i lavori vanno avanti e ormai tutta la pavimentazione è stata praticamente rimossa. Troppo vecchio e fatiscente: il manto della pista d’atletica aveva bisogno di una sostituzione e, dopo anni di richieste, alla fine la Giunta comunale aveva trovato i fondi: più di ottocentomila euro.

«Procedono i lavori per il recupero della pista di atletica nel centro sportivo polivalente», conferma anche il sindaco Fabrizio Madeddu, «un intervento atteso da moltissimo tempo, che rappresenta un passo importante per tutta la nostra comunità e per l’intero movimento sportivo. Adesso servirà un po’ di pazienza da parte delle società, ma il risultato finale saprà ripagare pienamente l’attesa».

A proposito di cifre, «il totale complessivo del progetto ammonta a 850mila euro», di cui 610mila per far fronte alle operazioni, ma anche a «costi della sicurezza e varie forniture necessarie al completamento dell'opera», come sottolinea il primo cittadino. Non sono gli ultimi lavori all’interno del complesso del centro polisportivo nel quartiere di Santa Suja. Operai al lavoro anche sugli spogliatoi poco distanti, grazie a un altro finanziamento da 250mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 