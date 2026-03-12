Pista d’atletica, rimosso il manto Ora sarà sistemato quello nuovo 

Via il vecchio manto rosso mattone in attesa di quello nuovo, celeste. La pista d’atletica di San Sperate, per chi già la conosceva, oggi appare molto diversa: i lavori vanno avanti e ormai tutta la pavimentazione è stata praticamente rimossa. Troppo vecchio e fatiscente: il manto della pista d’atletica aveva bisogno di una sostituzione e, dopo anni di richieste, alla fine la Giunta comunale aveva trovato i fondi: più di ottocentomila euro.

«Procedono i lavori per il recupero della pista di atletica nel centro sportivo polivalente», conferma anche il sindaco Fabrizio Madeddu, «un intervento atteso da moltissimo tempo, che rappresenta un passo importante per tutta la nostra comunità e per l’intero movimento sportivo. Adesso servirà un po’ di pazienza da parte delle società, ma il risultato finale saprà ripagare pienamente l’attesa».

A proposito di cifre, «il totale complessivo del progetto ammonta a 850mila euro», di cui 610mila per far fronte alle operazioni, ma anche a «costi della sicurezza e varie forniture necessarie al completamento dell'opera», come sottolinea il primo cittadino. Non sono gli ultimi lavori all’interno del complesso del centro polisportivo nel quartiere di Santa Suja. Operai al lavoro anche sugli spogliatoi poco distanti, grazie a un altro finanziamento da 250mila euro.

