Pista ciclopedonale, prezzi da rivedere 

Ennesima battuta d’arresto dei lavori, a singhiozzo fin dagli esordi, di uno dei tre grandi progetti compresi nella transizione energetica promossa dal Cipnes. Quattro chilometri di avveniristica pista ciclopedonale, coperta da 18.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici, tre corsie per camminare o andare in bici, stazioni bike sharing: sull’opera (punto di interconnessione tra la zona industriale e il centro città) ci sarebbe in corso - riferisce il Consorzio - una perizia per compensare la revisione dei prezzi dovuta agli aumenti e recuperare le risorse per terminare i lavori. Recupero che, con cauto ottimismo, potrebbe avvenire prima dell’estate per permettere di proseguire le opere necessarie come la bitumazione con annessa prova dei materiali della pista oltre all’istallazione dei piloni che reggono la pensiline con la copertura, che in almeno tre tratti, presenta i pannelli fotovoltaici. Il tracciato, un percorso complesso che necessita di importanti sottoservizi e che prevede anche l’attraversamento dei canali con la realizzazione di un paio di ponticelli, parte da via Indonesia passando per la provinciale Sp. 82, via Armenia e via Guinea; era stato presentato nel 2021 (posa della prima pietra a febbraio), fine lavori e consegna previsti per settembre dello stesso anno. Finanziata dal fondo Jessica dell’Unione Europea con un mutuo ventennale di cinque milioni di euro a tasso zero e rimborsabile con il risparmio energetico, l’opera, ad oggi tracciata per circa due terzi, dovrebbe essere l’anello di congiunzione tra il sistema di ciclovie urbane e un progetto di pista ciclabile che arriva alla spiaggia di Pittulongu. (v. m.)

