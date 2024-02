Pista ciclopedonale, iniziati i lavori: in bici da via Romagna a via Cadello 

Via ai lavori per la realizzazione della prima pista ciclopedonale all’interno del parco di Monte Claro e per la riqualificazione del parcheggio davanti alla biblioteca metropolitana Emilio Lussu.

L’intervento, progettato della Città Metropolitana nell’ambito del Piano Urbano Integrato, avrà un costo di 356 mila euro ed è finanziato con fondi Pnrr. «L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell’intero compendio di Monte Claro, finalizzato a rendere questo importante polmone verde della città un punto di riferimento per le attività ricreative, sportive e culturali a disposizione di tutti i cittadini», spiega il direttore generale dell’ente Stefano Mameli. «È una grande soddisfazione essere riusciti a realizzare un progetto, per molti anni fermo, che consentirà a tante persone di fruire di un percorso ciclopedonale in sicurezza e in un contesto paesaggistico di pregio».

Il nuovo percorso avrà una lunghezza di circa 900 metri e andrà dall’ingresso della Cittadella della Salute in via Romagna fino all’accesso principale del parco di Monte Claro, in via Cadello, offrendo un’opportunità di connessione sostenibile attraverso l’area verde tra i quartieri La Vega, Fonsarda, San Benedetto e Is Mirrionis. Il tracciato si svilupperà principalmente sul lato del parco adiacente gli impianti sportivi, dunque la parte più pianeggiante del colle, con un dislivello massimo tra il 5 e l’8% nei punti di maggiore pendenza, che renderà la pista facilmente accessibile a pedoni, ciclisti e anche persone con disabilità che utilizzano la carrozzina. La pista è realizzata con uno speciale materiale chiamato “idro drain”, un’innovativa formulazione di calcestruzzo con un’altissima capacità drenante che renderà il percorso più sicuro evitando lo scivolamento. La conclusione dei lavori è attesa per giugno 2024.

