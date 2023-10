Pista ciclabile, via ai lavori a Sedda Ortai 

Dopo le polemiche sul progetto ora il Comune avvia i lavori per realizzare la ciclovia sul monte simbolo della città. Nei giorni scorsi il via all’intervento a Sedda Ortai, sul monte Ortobene.

Rispetto al progetto iniziale ci sono state alcune variazioni. La ciclovia occuperà dunque solo il lato destro della carreggiata lungo l’intera strada comunale e non più solo gli ultimi due chilometri. Vari residenti si sono detti più volte contrari alla realizzazione per via delle strade trincea e poco sicure lungo tutto il percorso (dalla Solitudine alla cima del Monte), temendo uno stravolgimento della circolazione stradale con gravi e pericolose conseguenze. Il Comune rassicura i cittadini e afferma che la circolazione stradale non subirà variazioni.

Intanto, l’impresa incaricata sta provvedendo in questi giorni alla fresatura dell’asfalto solo sul lato della strada interessato alla ciclovia (che parte dall’intersezione della strada comunale con quella provinciale, località Sa ‘e Lodè, fino all’incrocio con via Jerace). Si procederà immediatamente dopo alla bitumazione. Questa prima parte dell’intervento, salvo imprevisti, si concluderà il 10 novembre e non richiederà la chiusura del traffico in nessuno dei due sensi di marcia.

