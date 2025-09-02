Pista ciclabile verso Arbatax, subito il via ai lavori 

Giusto il tempo di concludere la procedura della gara d’appalto e poi verrà inaugurato il cantiere per la nuova pista ciclabile tra l’area parcheggi dell’Intermare e la curva di “Villa Triste”. L’opera, che rientra in un più ampio progetto utile ad attenuare l’impatto visivo, acustico e ambientale delle aree industriali verso l’abitato di Arbatax, verrà realizzata sul versante destro in direzione Tortolì. Concluso il primo stralcio, si passerà alla fase due. Il Comune è in possesso di un finanziamento di 590mila euro, erogato tempo fa dalla Regione, cui sono stati integrati 70mila euro di fondi propri. Contestualmente l’ente ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per costruire la pista ciclabile, nella stessa direzione, parallela alla ferrovia di viale Arbatax. Un’iniziativa da 2,2 milioni di euro. «Con le risorse finanziarie attualmente disponibili - spiega il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - è possibile realizzare un primo stralcio funzionale, del costo complessivo pari a un milione di euro». Il capo della maggioranza illustra i principi che hanno ispirato l’idea della pista ciclabile che collega Tortolì e Arbatax: «Mobilità alternativa e sicurezza stradale sono le fondamenta del progetto inclusivo. A breve l’aggiudicazione dell’intervento tra l’Intermare e “Villa Triste”».

RIPRODUZIONE RISERVATA