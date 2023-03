Pista ciclabile tra città e frazioni, via libera a giorni 

Potrebbe arrivare giovedì 30 il via libera della commissione Lavori pubblici al progetto per la realizzazione della pista ciclabile extra-urbana destinata a collegare Oristano con le frazioni di Donigala, Nuraxinieddu, Massama e Silì. L’intervento da 3 milioni 600mila euro, finanziato attraverso il Programma nazionale qualità dell’abitare, è stato al centro dell’ultima seduta del parlamentino.

«Avevamo necessità di approfondire alcuni aspetti - spiega il consigliere di Fratelli d’Italia, Pino Carboni - all’incontro hanno partecipato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete e il dirigente del settore competente, Alberto Soddu».

L’asse ciclopedonale una volta completato si estenderà per nove chilometri: è prevista la riqualificazione del tracciato esistente tra l’incrocio del centro commerciale “Porta Nuova” e via Vandalino Casu, fino a Silì, da dove si proseguirà fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena e al parco comunale di via Adua. Il percorso, in alcuni tratti con sede propria e in altri insieme al marciapiede, arriverà poi fino a Massama attraverso la strada rurale, raggiungerà Nuraxinieddu e da qui Donigala. I lavori dovranno essere appaltati entro il prossimo 31 luglio. ( m. g. )

