Arzana.
03 ottobre 2025 alle 00:48

Pista ciclabile tra antiche fontane e centro storico 

L’obiettivo è chiaro: promuovere la mobilità sostenibile, sicura e integrata con il territorio. Il Comune di Arzana ha presentato in Regione il progetto per la realizzazione della pista ciclabile urbana e periurbana. L’intervento, approvato dalla Giunta il 30 settembre, prevede un costo di 925mila euro finanziato con fondi regionali. L’iniziativa è stata inserita nell’ambito del programma regionale per la realizzazione di itinerari ciclabili locali. Il primo lotto funzionale costituisce la base di un anello principale che collegherà i diversi quartieri urbani con le aree periurbane. Tra i punti di interesse toccati dal percorso figurano il rione Castana, i fontanili storici, il sito di Su Mulinu e la centrale piazza Roma. «La realizzazione di una pista ciclabile rappresenta un passo importante per rendere Arzana più vivibile e sostenibile. L’intervento - spiega il sindaco di Arzana, Angelo Stochino - è parte di una visione più ampia che guarda alla mobilità dolce come leva di sviluppo per le comunità montane. Se la Regione non farà la propria parte per integrare le aree interne con la rete ciclabile regionale, sarà il nostro Comune, con le sue forze e la sua capacità progettuale, a farsi promotore di un percorso di connessione e valorizzazione in grado di affiancarsi a quello regionale». (ro. se.)

