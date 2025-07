Pista ciclabile, sei chilometri di polemiche 

C’è chi storce il naso e chi esulta. Divisi sul futuro serpentone dedicato alle biciclette che attraverserà Selargius, da Is Pontis Paris sino alla fermata della metro di San Lussorio. «Piste ciclabili troppo larghe, non le usa nessuno», il pensiero di tanti selargini che guardano preoccupati ai cartelli di cantiere con scadenza gennaio 2026. «Finalmente percorsi sicuri dove non potranno parcheggiare le auto», dice chi aspettava da anni piste ciclabili in continuità e separate dal resto della strada.

Asfalto rosso

I lavori sono partiti di fatto a maggio. Al centro del progetto - finanziato con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr all’interno del piano integrato della Città metropolitana - ci sono sei chilometri circa di percorsi ciclabili, oltre tre per senso di marcia, finalmente senza interruzioni e pericoli. Una lingua d’asfalto rosso a bordo strada da Is Pontis Paris sino a via delle Camelie, con corsie in due direzioni e la divisione dalla carreggiata per le auto: si parte da via Primo Maggio, per poi proseguire in via Londra, lungo il passaggio pedonale di via della Resistenza, continuare nella pista già esistente, che andrà allargata e riqualificata, sino a via Parigi. Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich che costeggia il parco di San Lussorio, e via delle Camelie con tappa finale alla fermata della metro.

Pro e contro

Obiettivo incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini. «Finalmente piste senza interruzioni, e soprattutto d’ora in poi non verranno utilizzate come parcheggi d’emergenza», dice Marta Macis. Ma non tutti la pensano così. «È inutile ridurre la carreggiata per fare delle piste ciclabili così larghe che non usa praticamente nessuno», il commento di Ivan Carta mentre indica il cantiere in corso in via delle Begonie. Lì dove il percorso ciclopedonale esisteva già, e che in futuro - come previsto col nuovo progetto - sarà separato dal resto della strada da un cordolo in cemento.

I fondi europei

Il Comune difende l’opera finanziata con fondi europei. «Ora c’è il cantiere in corso che delimita una porzione di strada, ma è chiaro che la pista non sarà così larga come può sembrare adesso che l’impresa sta lavorando», precisa l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «I percorsi sono a norma di legge, frutto di diversi sopralluoghi fatti dai nostri tecnici. Al di là di questo», rassicura, «non verrà sottratto spazio alle auto, tutte le strade dove si sta intervenendo resteranno a due corsie. Si perderanno solo alcuni parcheggi in via Primo Maggio, stalli che saranno recuperati nell’area di sosta che dobbiamo realizzare davanti alla chiesa di don Bosco come previsto nel progetto di sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris».

