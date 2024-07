Pista ciclabile ripristinata dopo i lavori 

Riappare la pista per le bici in via della Musica. Dopo i lavori di rifacimento dell’asfalto, portati avanti dalle ditte incaricate da Enel distribuzione, laddove erano stati effettuati degli scavi, nei giorni scorsi è stata tracciata a nuovo anche tutta la segnaletica, comprese le strisce gialle che delimitano la ciclabile. L’intervento riguarda anche la via S’Arrulloni dove anche qui erano stati effettuati i lavori.

Sono stati tracciati a nuovo anche i parcheggi liberi delimitati da strisce bianche e inoltre le linee di mezzeria, stop e attraversamenti pedonali.Dopo la stesura del nuovo bitume, si è proceduto alla svelta al rifacimento della segnaletica soprattutto per salvaguardate la sicurezza dei pedoni che devono attraversare tra le auto che sfrecciano ad alta velocità. I parcheggi erano stati realizzati ai lati della pista proprio per garantire un restringimento della carreggiata per indurre le auto a rallentare.

