Pista ciclabile, progetto da rivedere 

Alcuni tratti decisamente troppo pericolosi per l’incolumità di chi usufruirà della nuova infrastruttura in fase costruzione necessitano d’essere rivisitati. Così sulla pista ciclopedonale di via Borsellino sarà prevista una variante del progetto che interesserà i cordoli che separano il tracciato dalla carreggiata e l’installazione di alcuni dissuasori per limitare la velocità dei veicoli.

La polemica

E mentre gli abitanti della zona pretendono una maggiore celerità per la realizzazione di un’opera la cui presenza garantirebbe anche una maggiore sicurezza per la fruibilità dell’area, l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru garantisce il termine degli interventi per la fine del prossimo aprile.Nei giorni scorsi il consigliere d’opposizione Antonio Zedde (Nuova Iglesias) aveva evidenziato come nei tratti dove la pista costeggia alcune curve a gomito, già alcuni veicoli avevano divelto i cordoli di separazione dalla corsia, una dinamica che getta delle ombre sulla sicurezza del percorso: «Si tratta di un fattore che abbiamo preso in considerazione e su cui stiamo già lavorando. - commenta l’assessore Cacciarru - Nei mesi scorsi gli uffici tecnici hanno provveduto ad apportare le modifiche al progetto necessarie a garantire una maggiore sicurezza per i pedoni e i ciclisti che usufruiranno della pista. Fra qualche settimana è, infatti, prevista l’installazione di alcune protezioni in legno con anima in acciaio, realizzate appositamente per le due curve a gomito del futuro tracciato ciclopedonale». Inoltre lo scorso mese il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio necessaria per poter procedere all’installazione di due dissuasori inizialmente non contemplati: «Necessari affinché le vetture rallentino l’andatura lungo la via Borsellino. - prosegue Cacciarru - La consegna dei lavori, ripresi la scorsa settimana con il taglio dell’erba e la posa dei nuovi cordoli, è prevista per fine aprile».

Il traffico

Intanto gli abitanti di un’area che negli ultimi anni ha registrato un costante ed importante incremento del traffico pedonale e veicolare, chiedono maggiori attenzioni: «La presenza della struttura sanitaria la Rosa del Marganai, quella degli sportivi, delle auto che utilizzano il percorso per evitare il traffico del centro, testimoniano un’alta densità di presenze dell’intera zona. - spiega Rita Melis, residente della località Funtana Marzu - Sarebbe opportuno una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione, perché la verità è che la nostra è un’area che come tante altre periferie cittadine è decisamente trascurata. Il cantiere che si protrae da troppo tempo, rende il percorso più pericoloso di quanto già non lo fosse in passato, perché i pedoni o i ciclisti sono costretti a transitare lungo la carreggiata e i punti ciechi sono numerosi. Il rischio d’incidenti è sempre dietro l’angolo».

