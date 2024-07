Pista ciclabile pericolosa e abbandonata 

A due anni dall’inaugurazione, il percorso ciclabile attraverso il “Parco dei due fiumi” è abbandonato e quasi inutilizzato. Il manto in bitume rosso si è scolorito ed è diventato sdrucciolevole e pericoloso, le erbacce hanno invaso lo spazio per le biciclette, in diversi punti mancano le delimitazioni e il percorso poi si interrompe in più punti e attraversa strade ad alta pericolosità.

Il sogno di arrivare da Decimomannu a Cagliari passando per Assemini ed Elmas e coinvolgendo le campagne è rimasto per ora un miraggio, come il cosiddetto ’“anello sostenibile” della Città Metropolitana di Cagliari.

L’idea

Per Decimomannu era prevista la creazione di un percorso ciclopedonale nel tessuto agricolo e la rigenerazione paesaggistica e ambientale degli antichi alvei del Flumini Mannu e del Flumineddu. Il tutto con l’inserimento, nel percorso lungo 10 chilometri, di punti di sosta attrezzati per fare sport e chioschi informativi per la promozione di un turismo sostenibile. Il primo intervento è costato un milione: dopo l’inaugurazione, maggio 2022, è stato abbandonato e oggi è in pessime condizioni. Di fatto i lavori hanno compromesso la larghezza originaria della carreggiata e il percorso ciclabile è difficilmente praticabile sia di giorno, per la presenza di sterpaglie e del terreno sdrucciolevole, sia di notte, per l’assenza di sicurezza e illuminazione.

In bici

Lo testimonia Gian Paolo Vacca, 47 anni: «La pista sarebbe molto comoda, un gran servizio per la comunità ma la campagna è molto sporca ed è davvero pericoloso il punto in cui si attraversa la Statale 196, che andrebbe segnalato meglio. In futuro sarebbe bello anche realizzare la pista nella strada interna che collega Is Orrus a Is Caddeus, in modo da chiudere un anello. Le postazioni fitness sono lasciate a sé stesse e fissate male. Oltre a questo la larghezza della carreggiata è molto ridotta e in alcuni punti non è possibile il transito contemporaneo in sicurezza di un'auto e di una bicicletta». Dello stesso pensiero Andrea Ghessa, 53 anni: «Vado al lavoro in bicicletta, passerei volentieri nella pista ciclabile se non fosse che in alcuni punti sia da sistemare».

In futuro

Il progetto è nato sotto la precedente amministrazione guidata da Anna Paola Marongiu, quella attuale di Monca Cadeddu deve fare i conti con lo stato di fatto dei luoghi. «Abbiamo aperto – spiega l’assessora ai lavori pubblici Francesca Salis – una interlocuzione con la Città Metropolitana che sta lavorando al Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), nel quale rientra il Biciplan, al fine di ottenere le risorse integrative necessarie per la risoluzione di alcune criticità riscontrate nell’opera realizzata».

Chiude il consigliere di opposizione Leopoldo Trudu: «Noi siamo d’accordo all’utilizzo della pista ciclabile senza però compromettere la viabilità a doppio senso nelle nostre campagne».

