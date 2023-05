Pista ciclabile, nuovo passo 

Prosegue l’iter per definire il piano da 2,5 milioni di euro per allargare la rete ciclabile a Selargius: sei chilometri di percorsi per le bici da Is Pontis Paris sino a via delle Camelie. Nei giorni scorsi l’ultimo passo con la presa d’atto in Giunta - su proposta dei Lavori pubblici - del piano integrato della Città metropolitana, fondamentale per completare il progetto esecutivo e affidare i lavori. Il percorso parte da via Primo Maggio, per poi proseguire in via Londra, via della Resistenza, via Parigi, sino alla fermata della metro.

RIPRODUZIONE RISERVATA