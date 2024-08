Pista ciclabile lunga 185 chilometri 

Adesso si entra nel vivo. Dopo anni di attesa e lungaggini burocratiche, l’iter per l’avvio dei lavori di realizzazione della ciclovia della Sardegna compie un altro passo cruciale.

Giovedì scade il termine per poter partecipare alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’itinerario Barumini-Terralba- Oristano-Tharros- Bosa (valore 772mila euro). E intanto l’Arst, azienda che si sta occupando di tutta la pratica, ha dato avvio alla procedura di esproprio delle aree, sulle quali ricade il tracciato, che in base ai dati catastali risultano censite nei comuni di Oristano, Terralba, Marrubiu, Arborea e Santa Giusta.

In provincia

Il percorso oristanese si preannuncia una chicca per gli appassionati delle due ruote: inserito nell’ambito dei 1.150 chilometri che compongono l’articolato progetto regionale (diviso in 19 tappe), collega i tratti ciclabili del sud a quelli del nord Sardegna attraversando panorami mozzafiato.

In tutto 185 chilometri suddivisi in due segmenti: il primo, di 73 chilometri, si snoda tra l’area archeologica Su Nuraxi di Barumini e Oristano attraversando l’altopiano della Giara di Gesturi e i comuni di Tuili, Turri, Ussaramanna, Baressa, Gonnoscodina, Masullas, Mogoro, Uras, Terralba, Arborea e Santa Giusta.

Il secondo, di 111 chilometri, si sviluppa in direzione nord-ovest avvicinandosi alla costa attraverso l’area archeologica di Tharros e di Mont’e Prama, l’area Sic dello stagno di Cabras e di Is Arenas. Passando per Cuglieri, Flussio, Magomadas, Narbolia, Nurachi, Riola Sardo, San Vero Milis, Sennariolo e Tresnuraghes giunge fino a Bosa, con lo splendido Castello dei Malaspina ad attendere i ciclisti. «Stiamo entrando nel vivo della realizzazione - commenta il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini - procediamo con le attività stabilite dopo il via libera della Conferenza di servizi».

L’iter

Un percorso lungo e non sempre in discesa quello che accompagna la nascita della ciclovia della Sardegna: gli albori risalgono al 2017, quando la Regione, in collaborazione con Arst e Cirem, predispone lo studio per l’istituzione del lungo tracciato, al fine di annetterlo al Sistema nazionale delle ciclovie turistiche. La consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica al ministero delle Infrastrutture risale ad agosto 2021.

L’obiettivo

Attualmente sono quindici gli itinerari in fase di progettazione, alcuni già esistenti ma da adeguare, altri da realizzare ex novo con l’ambizioso obiettivo di innescare processi di sviluppo territoriale in una cornice di sostenibilità economica, ambientale e sociale.La bici, insomma, come strumento per destagionalizzare la domanda turistica, sfruttando il contesto naturale, paesaggistico, storico-culturale e climatico che rende l’Isola il luogo ideale per una vacanza in cui alla dimensione attiva e lenta dello spostamento si aggiunge la fruizione di paesaggi e territori unici.

