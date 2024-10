Pista ciclabile green Olbia pedala (bene) verso l’energia pulita  

Correre (e pedalare) verso la transizione energetica, a Olbia sta per vedere la luce (del sole), da inaugurare a dicembre prossimo, la Pista ciclabile e running - Litoranea zona industriale, un'opera urbana innovativa e ad alta sostenibilità ambientale e per la mobilità dolce, affacciata sul golfo, a pochi passi dalle spiagge a nord della città e a ridosso del sito archeologico Pozzo sacro Sa testa.

Le caratteristiche

Lungo tre chilometri e mezzo e largo poco più di tre metri, con due corsie ciclabili e una pedonale, il percorso unisce i benefici del movimento all'aria aperta a quelli dell'energia pulita. Eco friendly, la pista ciclopedonale che si snoda nel distretto industriale di Olbia è coperta da settemila pannelli fotovoltaici per una superficie di diciottomila metri quadrati, con una potenza di due milioni di watt, che produrranno due milioni e mezzo di kilowatt all'ora di energia solare, stimando una riduzione di milletrecento tonnellate all'anno di anidride carbonica che solleva dall'assorbimento del gas serra circa 40mila alberi. Uno scacco alla crisi climatica e ai costi dell’energia prodotta da fonti non rinnovabili, quella verde prodotta dal sole sulla pista di Olbia coprirà il fabbisogno delle strutture del Consorzio industriale, tra cui l'impianto di potabilizzazione e depurazione dei reflui e la Piattaforma tecnologica europea, parte sarà a beneficio delle aziende in prossimità del tracciato tra le oltre 600 ricadenti nel distretto produttivo e la restante parte sarà ceduta al gestore di rete.

I costi

Progettata dal Cipnes, l’infrastruttura vale cinque milioni di euro finanziati dall'Unione Europea con un mutuo ventennale rimborsabile con la produzione di energia proveniente dall'impianto fotovoltaico. «Il progetto nasce per soddisfare l'esigenza di rendere il distretto produttivo sempre più sostenibile sia dal punto di vista ambientale sia energetico: la costruzione della pista fotovoltaica per produrre energia pulita si coniuga con la necessità di rendere accessibile e fruibile il distretto offrendo spazi a misura d'uomo per sfruttare la bellezza dei dodici ettari di verde», ha detto il direttore del Cipnes, Aldo Carta. E ha aggiunto: «L'impegno verso la conversione energetica ottenuta da fonti rinnovabili è un'azione che il Cipnes porta avanti dal 2009: in quindici anni, con i quattro impianti fotovoltaici allestiti nelle strutture gestite dal Consorzio abbiamo contribuito alla produzione di venti milioni di kilowattora di energia pulita evitando l'emissione di oltre dieci milioni di chilogrammi di CO2».

Buone pratiche

La nuova pista ciclopedonale ha contribuito alla candidatura di Olbia all'European Green Leaf City 2026, riconoscimento istituito dalla Commissione europea per premiare le città che applicano buone pratiche per un futuro più sostenibile: il progetto, tra gli altri cinque implementati in città, le ha fatto guadagnare la prima valutazione per ottenere 200mila euro da investire in ulteriori azioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale. La pista baciata dal sole, che parte dalla sede del nuovo corso di laurea in Ingegneria navale, costeggia i cantieri nautici e raggiunge la Pte dove il prossimo anno sarà ospitato il Dipartimento di innovazione dell'università di Sassari, si congiungerà con un tracciato che giace tra le carte dell'amministrazione comunale che dovrebbe raggiungere le spiagge olbiesi.

