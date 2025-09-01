Pista ciclabile, finalmente i lavori 

Il bando è stato chiuso tre anni fa, ma solo da poche settimane i soldi sono arrivati nelle casse del Comune: ora finalmente entreranno in azione gli operai. Buone notizie per la pista ciclabile che a breve sorgerà a Simaxis per collegare il paese alla zona artigianale. Il tratto interessato dai lavori è quello che va dall'incrocio delle vie Gialeto e Nenni fino ad arrivare in via Tuveri.

La gara

È il sindaco Giacomo Obinu ad annunciare che dopo un iter lunghissimo ora i lavori potranno cominciare. «Il bando di gara termina oggi, il tempo delle verifiche della ditta vincitrice e faremo iniziare subito l'intervento inserendo nelle pratiche l'urgenza. Del resto abbiamo aspettato troppo». Totale dell'investimento 273mila euro arrivati dalla Regione, più 27mila cofinanziati dal Comune. Si tratta di tre chilometri, già percorsi ogni giorno da tanti ciclisti e pedoni. Con la pista però sarà possibile transitare in maniera sicura.

L’iter infinito

L’amministrazione prima di ottenere il trasferimento delle risorse nelle casse del Comune da parte della Regione ha atteso tre anni. Tanto, considerato anche che il progetto era stato già approvato: «Era una delle clausole per ottenere le risorse», ricorda il sindaco. L’ultimo intoppo risale a dicembre del 2024: «Un Comune, che non aveva vinto il bando, aveva presentato un ricorso al Tar, motivo per il quale la Regione aveva bloccato l'iter. In sostanza le risorse non erano state trasferite». L'amministrazione di Simaxis in graduatoria era oltretutto nelle posizioni più alte, ciò vuol dire che anche se questo Comune avesse vinto il ricorso non sarebbe cambiato nulla. «Lo stop però c'è stato», incalza Obinu. Ancora prima però del ricorso c'è stato il ritardo dovuto all'elezione del presidente della Regione. «Abbiamo dovuto attendere la formazione della nuova Giunta - ricorda ancora il sindaco - e poi che gli assessori prendessero in mano i progetti».

I lavori

Per la realizzazione dell’opera non ci vorranno non più di tre mesi. «Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026 ci sarà il taglio del nastro - promette il primo cittadino - È un'opera che qui a Simaxis attendono tutti i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA