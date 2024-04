Pista ciclabile fantasma, è polemica 

Buia e stretta. Eppure tutti i giorni sono in tanti, sia a piedi che in bici, a percorrere la strada Provinciale 1 che collega Torregrande a Cabras. Il tratto, nonostante i tanti incidenti, non è stato mai messo in sicurezza. Non è andata in porto nemmeno la pista ciclabile e pedonale che doveva essere realizzata dal Comune di Cabras due anni fa. Proprio nei giorni scorsi è intervenuto nuovamente il sindaco Andrea Abis che denuncia di un vero e proprio torto subito. «E forse anche un boicottaggio nei miei confronti - dice - Ecco perché ora chiedo il risarcimento alla Regione che tempo fa approvò prima il progetto per poi finanziare due milioni di euro. Risorse che però poi ci hanno ripreso sostenendo che la pista ciclabile non poteva essere realizzata vicino alla laguna».

Abis non si stanca di dire che si tratta di una strada molto pericolosa: «Soprattutto nelle sere d’estate viene percorsa da tanti giovani. Io credo che la comunità di Cabras ma anche quella di Oristano abbiano subito un grave torto dalla precedente giunta regionale e che questo torto vada recuperato. Chiediamo l’immediato rifinanziamento della pista ciclabile alla Giunta che a breve verrà nominata da Alessandra Todde, ma anche la realizzazione dell’opera».

