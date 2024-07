Pista ciclabile e turismo green, i lavori per ultimare il tracciato 

Girasole punta sulle biciclette per ridurre il traffico motorizzato. Lo fa integrando 360 metri di pista al tratto ciclabile esistente. È stato inaugurato ieri il nuovo cantiere all’ingresso ovest dell’abitato che collega via Aldo Moro e l’Orientale, all’altezza dello svincolo. L’opera incentiva il turismo sostenibile, con il centro in crescita demografica che diventa sempre più green.

«Siamo a metà dell’opera», spiega Gianluca Congiu, assessore comunale ai Lavori pubblici e sindaco del paese per due consiliature. Proprio in quel periodo, tra il 2012 e il 2022, era stata appaltata la maggior parte del percorso ciclabile, intervento che prosegue con l’amministrazione di Lodovico Piras, a suo tempo titolare dei Lavori pubblici. «Nel corso degli anni – aggiunge Congiu – sono stati realizzati 5 chilometri di pista ciclabile, ora ne manca un altro tanto. Dobbiamo completare la parte che porta verso il mare, le ex cantoniere e un piccolo tratto in direzione Tortolì. Poi occorre recuperare risorse per realizzare il collegamento tra Girasole e Lotzorai».

Sono gli obiettivi da portare avanti per mettere la parola fine a un progetto ambizioso che s’intreccia (anche) con l’iniziativa pianificata dall’Unione dei Comuni del nord Ogliastra sulla direttrice Tortolì-Santa Maria Navarrese. «Lo sviluppo abitativo – afferma il sindaco Piras – va nella direzione ovest e dunque con questo intervento, finanziato con risorse di bilancio, vogliamo potenziare la sicurezza e accrescere il decoro all’ingresso». ( ro. se. )

