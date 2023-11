Pista ciclabile e nuovo rondò 

Il 2024 per l’amministrazione comunale sarà un anno importante di conferma degli impegni assunti. La squadra del sindaco Mario Puddu infatti sarà impegnata in una serie di cantieri strategici su vie principali e secondarie, dove oggi si vedono marciapiedi e strade dissestati. Coinvolgeranno soprattutto l’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Meloni, e il suo collega per i Cantieri comunali Matteo Venturelli. Questi cantieri daranno sì risposte ad alcune esigenze di Assemini, ma metteranno anche alla prova la collaborazione della cittadinanza che potrebbe patire dei disagi nella viabilità.

Il programma

«Tra dicembre ‘23 e gennaio ‘24, si chiuderanno i due lotti “mobilità ciclistica e pedonale urbana”, programmati nel primo mandato Puddu e licenziati dal commissario straordinario, su corso America e l’incrocio via Sardegna, corso Europa, via Cagliari, via Carmine con le due rotonde», dice Meloni. Nel frattempo saranno aperti altri due cantieri: tra corso Europa, via Maiorana, via Baronia e il lotto dell’incrocio con via Piave. Si potranno creare disagi: oggi è un crocevia pericoloso, ma è anche uno snodo strategico per il traffico veicolare. «Sarà rifatta la ciclabile, gli attraversamenti e soprattutto, sarà fatta la rotonda in via Piave», aggiunge Meloni. Ma non è finita qui. «Ci sono altri tre progetti: il sottopasso di via Coghe», riprende Meloni, «e la ripavimentazione di due piazze, Don Bosco e San Pietro, entrambi del primo mandato di Puddu».

Il dibattito

La minoranza si mostra critica. Niside Muscas ritiene che «manchi una visione globale con l’attuazione solo di interventi puntiformi, privi del coraggio di varianti che rispondano a una maggiore adeguatezza, e con un impianto di lavori pubblici che assomiglia più a un “ci piacerebbe”».

Il pentastellato Diego Corrias invece, «non ci sono elementi per dare giudizio; tutto ciò che è in corso è ereditato da noi e dal commissario. Le linee programmatiche non ci dicono nulla di significativo. Assemini ha bisogno di azione, di programmi e progetti».

Rispondono Meloni e Puddu: «Il mondo degli appalti pubblici è in rinnovamento, chi li gestisce deve operare con consapevolezza dei vincoli normativi. Siamo aperti al confronto. Abbiamo precise linee di indirizzo per il futuro: completare gli anelli ciclabili, da Elmas a Decimo; riqualificare via Cagliari sino a Santa Lucia; sostituire la pavimentazione del centro; mettere in sicurezza le strade di collegamento. Sui lavori già appaltati le modifiche proponibili erano minime». E sulle strade interessate da tagli e ripristini? «Stiamo lavorando al nuovo regolamento».

Assemini sembra quindi destinata davvero a un aspetto urbano diverso. «Saranno 5 anni intensi. Sono speranzoso nel fatto che la cittadinanza collaborerà sugli eventuali temporanei disagi attendendo la fine dei lavori per dare giudizi», chiude il sindaco.

