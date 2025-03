Pista ciclabile e area giochi a Costa Rei 

Si parte dal rifacimento della pista ciclabile, quella che collega Piscina Rei con l’ingresso nord di Costa Rei, si prosegue con la piazza e tutta l’area antistante la chiesa di Nostra Signora di Bonaria. Proprio qui sorgeranno venti nuovi parcheggi (almeno tre riservati ai disabili), panchine, vialetti pedonali, altalene e altri giochi per bambini. I lavori per un importo di 254mila euro (imposta di soggiorno) che cambieranno in parte il volto di Costa Rei partiranno la prossima settimana e termineranno entro giugno, prima dell’avvio della stagione estiva. «Stiamo investendo sulla riqualificazione della nostra località turistica più rinomata per offrire servizi migliori e spazi più funzionali - sottolinea Federico Lai, assessore ai Lavori Pubblici - La sistemazione della piazza e della pista ciclabile va proprio in questa direzione, con l’intento di migliorare la mobilità dolce e il decoro urbano».

Gli interventi

Per quanto riguarda la pista ciclabile è prevista la ricostruzione del cordolo di delimitazione (sarà in plastica) in modo da separare le biciclette dalle auto. «Il cantiere - dice ancora Lai - sarà segnalato e il traffico regolato da personale addetto in modo tale che la strada sia percorribile in entrambi i sensi di marcia anche durante i lavori». Di fronte alla chiesetta è invece previsto un particolare arredo urbano, piante, fiori e tanto verde, aree gioco e percorso pedonale di collegamento tra la chiesa e via Ichnusa. «Realizzeremo - aggiunge Fabio Piras, assessore alle Borgate - un nuovo impianto di illuminazione e delle aree per la sosta con un occhio di riguardo alle persone con disabilità». Non solo: saranno riqualificati gli edifici comunali presenti, in particolare quello destinato ad info point. Entro l’estate inoltre sono previsti altri interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità: «Tra quelli principali - conclude Piras - un nuovo asfalto in gran parte di via Ichnusa».

L’obiettivo

Per il sindaco di Muravera Salvatore Piu «sono tutti interventi che ci consentono di rendere Costa Rei sempre più attrattiva e vivibile. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici, sia per chi vive qui tutto l’anno sia per chi sceglie la nostra località come meta di vacanza. Lo ribadisco ancora una volta: Costa Rei è un gioiello che deve tornare a risplendere». Anche se, questa è una delle principali lamentele da parte di turisti e residenti, quasi tutti gli interventi (a partire dalla pista ciclabile) sono in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia che era stata prevista dall’attuale amministrazione comunale.

