Pista ciclabile, dubbi anche in maggioranza 

Il tratto più discusso resta quello di via Primo Maggio, lì dove in tanti puntano il dito contro il cordolo di cemento che separa il nuovo percorso su due corsie dedicato alle biciclette dal resto della strada. Oltre al fatto che lo spazio per le auto è stato ridotto e decine di parcheggi eliminati. E dopo settimane di polemiche qualche critica sui lavori in corso parte anche dai banchi della maggioranza in Consiglio: «Troppi disagi alla viabilità in ingresso e uscita dalla città, il cordolo va rimosso e la pista spostata in aree alternative», chiedeva l’esponente della Lega Gennaro Fuoco in una mozione poi ritirata dopo una lunga e accesa discussione nell’Aula.

La Lega

Nessun voto alla fine, anche se l’argomento ha tenuto banco per quasi tre ore in Municipio. «La proposta voleva essere un tentativo di dare voce ai cittadini, quello che a me interessa è che si cerchi di risolvere un problema riconosciuto da tutti», le parole del leghista Fuoco durante il dibattito. «Ritengo che l’argomento vada discusso in una riunione condivisa delle commissioni Urbanistica e Lavori pubblici, per fare il punto dei lavori e studiare eventuali correttivi». Non la rimozione immediata del cordolo, come inizialmente chiesto da Fuoco, perché potrebbe causare un danno erariale.

Minoranza all’attacco

Discussione, come prevedibile, molto accesa. «Prima vanno create le condizioni, poi si fanno le piste ciclabili», dice il consigliere Riccardo Cioni, «sono a favore alla mobilità sostenibile, ma senza creare disagi alla viabilità e ai mezzi di soccorso». Sulla stessa linea Franco Camba e il resto della minoranza. «Ritengo grave che la mozione arrivi da un esponente della maggioranza», sottolinea Alberto Cappai, «un caso politico visto che chi la propone faceva parte sino a poche settimane fa dei Riformatori, lo stesso partito dell’assessore ai Lavori pubblici».

Il primo cittadino

Il sindaco Gigi Concu ammette che «la pista può essere migliorata, valuteremo se apportare delle modifiche nel rispetto della normativa in materia di opere pubbliche. Si tratta comunque di un progetto importante che consentirà un collegamento in sicurezza con i Comuni vicini e un domani sino alla campagna. Serve sicuramente creare ulteriori parcheggi di scambio nella borgata e in altre zone della città dove abbiamo già individuato gli spazi».

Sotto accusa anche le vecchie ciclabili, come la lingua d'asfalto azzurra di via Segni che in tanti chiedono di eliminare: «Non rispetta gli standard di sicurezza», ribadisce il consigliere Mario Tuveri.

