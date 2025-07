Pista ciclabile, con le scuole chiuse arriva l’accelerata sui lavori 

Prosegue senza sosta il cantiere per realizzare il serpentone per le biciclette che attraverserà Selargius. I lavori - partiti due mesi fa in via delle Camelie e via delle Begonie - si stanno allargando in via Primo Maggio, via della Resistenza e via Parigi, dove verrà tracciata una nuova pista al posto dell’attuale azzurra. Interventi che - come annunciato dal Comune - saranno concentrati nel periodo di chiusura delle scuole e si concluderanno entro gennaio 2026, almeno questa è la data riportata nei cartelli posizionati nei vari tratti dove stanno lavorando gli operai dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto.

L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini. Al centro del progetto - finanziato con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr all’interno del Piano integrato della Città metropolitana - ci sono oltre tre chilometri di piste ciclabili per senso di marcia, finalmente senza interruzioni e pericoli. Una lingua d’asfalto rosso a bordo strada da Is Pontis Paris sino a via delle Camelie, con corsie in due direzioni e la divisione dalla carreggiata per le auto: si parte da via Primo Maggio, per poi proseguire sino alla fermata della metro. ( f. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA