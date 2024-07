Pista ciclabile chiusa: lavori in corso 

La pista ciclabile e pedonale di Costa Rei da ieri è chiusa per lavori (ogni giorno transito vietato dalle 7.30 alle 17) perché son partiti i lavori di messa in sicurezza. «La pista ciclabile realizzata tra il 2015 e il 2016 – ha spiegato Fabio Piras, assessore alle borgate – non rispettava gli standard di sicurezza di una strada come quella che conduce a Costa Rei dunque era necessario intervenire quanto prima. Si sta procedendo all’eliminazione della staccionata».

Proprio la staccionata in legno – praticamente mai oggetto di manutenzione – «versa – si legge nella relazione tecnica - in una situazione di grave rischio per l'incolumità dei numerosi fruitori o degli automobilisti».

I lavori di messa in sicurezza dovrebbero concludersi a fine agosto. Subito dopo partiranno quelli per la riqualificazione della pista e di tutta l’area attorno alla chiesetta della Madonna di Bonaria. Un intervento da 300mila euro (fondi imposta di soggiorno) che prevede anche più parcheggi, illuminazione e un sistema di videosorveglianza.

Nel frattempo il comitato dei cittadini di Costa Rei presieduto da Luciano Zerbi (critico per le tempistiche della messa in sicurezza della pista ciclabile) annuncia battaglia per le condizioni della località turistica. Per l’8 agosto è stata convocata un’assemblea pubblica per discutere delle problematiche e proporre soluzioni. Appuntamento in piazza Bonaria alle 18. (g. a.)

