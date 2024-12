Pista ciclabile,  blitz dei vandali nel cantiere 

I lavori di sistemazione non sono ancora stati ultimati. Ma c’è qualcuno che probabilmente ha fretta di percorrere la pista ciclabile lungo la circonvallazione di Silì: ieri mattina gli operai della ditta Ocram costruzioni, che sta eseguendo gli interventi, hanno trovato le tracce di passaggi non certamente autorizzati. Sul cemento fresco sono rimaste le impronte delle scarpe mentre sulla sabbia (posizionata sul percorso) sono ben visibili i segni delle ruote delle bici. Evidentemente qualcuno, incurante dei lavori ancora in corso, nella notte ha pensato bene di spostare le transenne e tagliare le reti per entrare nel cantiere (che era regolarmente chiuso) e divertirsi a scorrazzare con la bici sulla sabbia e transitare sul cemento fresco. Un grosso danno per l’impresa che ora dovrà sistemare quanto danneggiato la notte scorsa nel tratto in cui i lavori erano quasi conclusi; la pista ciclabile, fino al termine dei lavori, è un’area cantiere e come tale è chiusa i non addetti ai lavori.

L’episodio intanto è già stato denunciato alla polizia locale che ha avviato subito accertamenti e visionerà anche le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili.

