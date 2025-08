Pista ciclabile, al via i lavori con polemiche 

Nella “Ciclovia della Sardegna” che collega Oristano con Cabras-Tharros e Bosa nel tratto all’interno del parco di viale Repubblica ieri mattina sono risuonati i primi colpi di ruspa. Interessa oltre due metri di larghezza per tutta la lunghezza del più importante spazio verde della città. L’impresa costruttrice, la “Agi costruzioni” aggiudicataria dei lavori appaltati dall’Azienda regionale trasporti Arst (6,2 milioni a base d’asta) sta procedendo per realizzare la pista ruspando il verde ma salvando, come da progetto, gli alberi e questa è una buona notizia che tranquillizza cittadini e amministrazione comunale che si occupa della gestione del polmone di verde. Nasce però una preoccupazione: gli scavi che dovrebbero affondare per circa 40 centimetri possono in futuro causare danni alle piante fino alla distruzione? I tecnici per dare un parere ragionato devono vedere progetti e lo stato dei luoghi. Antonio Schintu, agronomo: «Quando si scava vicino alle piante oltre una certa profondità il rischio non si può escludere, se le radici vengono interessate le probabilità del danno aumentano. Ogni caso ha però una sua peculiarità e ogni pianta va esaminata ma credo che questo sia stato oggetto di valutazione». La ciclabile è apprezzabile, ancora di più se agli alberi sarà assicurata lunga vita. (a. m. )

