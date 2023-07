Piscine e auditorium, interventi lasciati a metà  

Nel libro nero delle incompiute riveduto annualmente dal ministero dei Lavori pubblici, resiste l’autodromo di Arborea, un cantiere da 16 milioni di euro per la realizzazione di una pista per le gare di Formula 3, kart e moto, che in trentuno anni (nel 1992 il via libera del comitato tecnico regionale) ha divorato tre milioni di euro per produrre un tracciato desolato, appena il 3% dei lavori eseguiti e non conformi al progetto.

I motivi dello stop

Nell’elenco la piscina comunale di Irgoli, coi lavori lasciati a metà; la ristrutturazione del vecchio villaggio operaio di San Priamo a San Vito; l’auditorium di Porto Torres; il centro di accoglienza turistica a Suelli; l’anfiteatro a Ozieri; il palazzetto dello sport a Nuoro, un incubo che per la città dura dagli anni Novanta con un progetto iniziale da 4 milioni di euro, il 2% dei lavori eseguiti, un contenzioso tra le ditte appaltatrici e il Comune che ha dovuto pagare un milione di euro per un’opera mai fatta. Le vertenze giudiziarie tra l’ente appaltante e le imprese sono una costante delle incompiute; e tra le altre cause del blocco dei lavori ci sono il fallimento della ditta appaltatrice, la mancanza di fondi e, nel 10% dei casi, addirittura il mancato interesse dell’ente al completamento dell’opera.

Fruizione mancata

Se è vero che nell’elenco nazionale non vengono registrate tutte le opere non finite (centinaia in Sardegna) ma soltanto quelle per così dire “attenzionate” dal Ministero, il numero cresce se si tiene conto anche delle infrastrutture realizzate e però non collaudate. Peggio ancora, collaudate e mai aperte. ( p.s. )

