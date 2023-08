Piscine di Venere, bagni vietati 

Non si potrà più fare il bagno nelle acque smeraldo delle Piscine di Venere. Quelle in cui due giorni fa una giovane dottoressa di Nuoro, Marina Masia ha trovato la morte. Colpita da un grosso tronco ritrovato dai Vigili del Fuoco. Un pezzo di leccio caduto da una parete insicura.

Arriva puntuale, a firma della Capitaneria di Porto di Olbia, il provvedimento di divieto di balneazione nello specchio d'acqua. Secondo l’ordinanza sulla parete ci sono alberi e rocce che potrebbero precipitare. Il dramma ha accelerato i tempi. è probabile in quanto nel testo si legge: «Si tratta di uno specifico provvedimento ordinatorio teso a salvaguardare la pubblica incolumità in presenza di rischio di altri movimenti franosi che possano costituire pericolo per i bagnanti».

Divieti

Non si poteva arrivare in barca, ora non si potrà proseguire a nuoto. Trenta metri. È questa la distanza ritenuta sicura nello “specchio acqueo prospiciente la parete rocciosa”. L’ordinanza vieta anche qualsiasi altra attività.

Sarà il Comune di Baunei a dover far rispettare le regole con la posa, a terra, di “idonea segnaletica riportante il presente divieto e l’affissione in prossimità di tutti i punti di imbarco passeggeri”. Anche in mare dovranno essere posizionati cavi di segnalazione.

I trasgressori rischiano multe salate, oltre la pelle. Il sopralluogo della Procura aveva evidenziato numerose criticità. Il sindaco Stefano Monni è chiaro: «Condivido il provvedimento adottato dalla Capitaneria di Olbia. A seguito dei recenti tragici eventi, il provvedimento oggi è necessario per rendere ancora più incisiva la tutela della pubblica incolumità in un luogo dove da anni sono presenti a terra cartelli di pericolo e, da quest’anno, sul mare, un cavo tarozzato con boe di delimitazione».

