Piscine chiuse: non sono paesi per nuotatori 

Piscine chiuse da più di un anno a Decimoputzu e Uta: un po’ come succede ad Assemini. In questi tre paesi non si può più praticare uno sport in acqua. A Uta la piscina è chiusa da un anno e mezzo: il Comune, dopo un controllo della Asl, l’ha sistemata ma il gestore non ha ancora riaperto. A Decimputzu la chiusura dura da circa cinque anni, a causa di un contenzioso tra Comune e chi la gestiva, e la piscina ha bisogno di manutenzione. Inoltre durante l’alluvione anche gli spogliatoi sono stati danneggiati.

Uta

«La piscina è stata chiusa un anno e mezzo fa», dice Giacomo Porcu, sindaco di Uta. «A seguito di un controllo sull’impianto la Asl aveva riscontrato delle irregolarità sulle attestazioni non coerenti da parte del gestore e aveva imposto dei tempi per sistemare anche la parte burocratica. Dopodiché ha chiesto al Comune di fare un’ordinanza di chiusura, in attesa di sistemare tutte le adempienze in campo».Da questa chiusura, continua Porcu, «non si è arrivati ad avere la documentazione in regola. Nel frattempo abbiamo approfittato per fare lavori di cui la struttura aveva bisogno. Abbiamo speso 90 mila euro.L’associazione temporanea di impresa potrebbe riprendere l’attività con un gestore che in precedenza si è rifiutato di farsi carico della struttura».

Sono tante le persone che vorrebbero andare in piscina a Uta. «Volendo, trovando un gestore, si potrebbe ripartire subito», insiste Porcu: «Il gestore dovrà farsi bene i conti perché le spese di gestione sono quasi insostenibili». Ora il Comune ha acquisito un finanziamento di 500 mila euro: «Rimettere in piedi tutto l’impianto di riscaldamento dell’acqua e consentire un rimodernamento e quindi anche un risparmio energetico». Quando si potrebbe riaprire? «Se ci sarà un gestore con tutte le carte in regola, la riapertura è concessa in automatico. La nostra volontà è riaprire la piscina». Ma al momento non c’è nessuno interessato.

Decimoputzu

A Decimoputzu è arrivato un finanziamento: 500 mila euro. «La piscina – ricorda il sindaco Antonino Munzittu – era stata chiusa per due motivi: un contenzioso tra Comune e chi gestiva la piscina, che aveva bisogno di manutenzione, e i danni subiti durante l’alluvione dagli spogliatoi. Adesso, attraverso l’Unione dei Comuni, abbiamo destinato una parte delle risorse alla ristrutturazione della piscina. Vogliamo far ripartire l’impianto: l’avevo creato io e vorrei che bambini e adulti potessero finalmente usufruirne. Per ora abbiamo 500mila euro. Siccome anche dopo l’ultima alluvione ci sono stati danneggiamenti, pensiamo di poter chiedere un finanziamento della Protezione civile». Entro quando potrebbe riaprire la piscina di Decimoputzu? «Le imprese possono finalmente iniziare a lavorare», risponde il sindaco: «Il mio obbiettivo è riaprire entro un anno».

