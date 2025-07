Piscinas, stop ai lavori sui guadi 

Stop forzato alla in sicurezza dei guadi sul fiume che scorre lungo la spiaggia di Piscinas: manca il verbale di consegna dei lavori. Un nuovo intoppo che continua a creare disagi a turisti e pendolari della balneazione della Costa Verde, in particolare nell’area della strada dei cervi e nel tratto per raggiungere Piscinas. Il progetto da 200mila euro, fondi delle servitù militari nel cassetto da maggio 2024, approvato dalla Giunta esattamente un anno dopo, era pronto alla partenza. Il 2 luglio, la ditta che si è aggiudicata l’appalto ha installato il cartello di avvio lavori e parcheggiato i mezzi pesanti all’ingresso del cantiere. Lì sono rimasti, in attesa di nuovo ordine.

L’ordinanza

Il primo luglio, sul sito del Comune di Arbus, un’ordinanza annunciava «la chiusura totale al traffico veicolare del tratto sterrato e dei guadi della strada Portu Maga-Piscinas, dal 2 luglio fino alla fine dei lavori, prevista per sabato 12, salvo eventuale prolungamento». Poi l’imprevisto: gli uffici hanno verificato che la ditta non aveva inviato il verbale di consegna debitamente firmato. A quel punto, non potendo stabilire la data di inizio lavori, e quindi il calcolo dei termini contrattuali e delle eventuali penali, il Comune ha imposto l’alt . «Il rispetto delle norme – dice l’assessora alla Viabilità, Sara Vacca – viene prima di tutto, in questo caso siamo stati obbligati a rinviare l’intervento. Il documento mancante è arrivato sabato, abbiamo preferito rinviare di due giorni e lasciare la strada aperta per il weekend».

Le proteste

Rabbia e delusione dei bagnanti che lamentano difficoltà a raggiungere Piscinas in piena stagione, per chi arriva da Ingurtosu la strada è polverosa, con dislivelli e buche, mentre da Portu Maga c’è un percorso ad ostacoli tra i guadi. La minoranza alza i toni: «A metà luglio - sbotta il capogruppo, Michele Schirru – siamo ancora alle prese con strade impraticabili. Con la chiusura dei guadi, chi si trova a Piscinas e vuole proseguire il viaggio lungo il litorale deve tonare indietro, allungando il tragitto di quasi 40 chilometri, rispetto ai sette passando per i guadi. La Giunta non conosce il verbo “programmare”». Il consigliere Agostino Pilia incalza: «Anche di fronte alle urgenze, per i nostri assessori l’approssimazione è di casa. Durante la stagione balneare la viabilità per il mare merita il primo posto, invece ogni anno va peggio. Siamo a luglio inoltrato, considerato che dopo Ferragosto le presenze scendono, significa che abbiamo speso oltre 200mila euro per una sistemazione provvisoria e una cartolina pessima».

Il bus

Intanto i lavori sulla strada Ptzuamu-Porto Maga non sono stati ultimati. Quest’anno ha fatto meglio la Provincia sulla Funtanazza-Montevecchio, il pullman per il mare ha ripreso la corsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA