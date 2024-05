Piscinas, sosta selvaggia fronte mare 

Piscinas, auto a un passo dal bagnasciuga: piovono le multe. È l’anticipo di una stagione turistica sorvegliata dagli agenti della Municipalizzata di Arbus e dagli occhi vigili delle telecamere “ambientali”.

Le sanzioni

Belle giornate e un mare azzurro hanno portato a rianimare la spiaggia, tra le più amate della Costa Verde. Ombrelloni aperti ovunque, persone in acqua a fare i primi bagni, ma mancano le aree di sosta autorizzate dal Comune. E così, ognuno sceglie di parcheggiare il proprio mezzo come meglio crede, ignorando le norme che vietano il transito sulla spiaggia. In questi giorni a Piscinas è comparsa la fila di auto, roulotte, fuoristrada e moto a due passi dal bagnasciuga. Immortalati da alcuni bagnanti, indignati per lo scempio ambientale, considerati anche i solchi profondi lasciati dalla ruote sulla sabbia dall’ingresso fino al mare. Una pratica purtroppo diffusa che cresce anche sulle dune con l’arrivo delle belle giornate, assolutamente proibita per motivi di sicurezza e di inquinamento. Qualcuno ha avvisato il Comune e la Municipale ha raggiunto il litorale e ha comminato multe da 200 euro ai trasgressori.

Le telecamere

Sei occhi elettronici sono stati già installati non solo per combattere la sosta selvaggia, ma anche l’abbandono dei rifiuti e il campeggio abusivo. Rispettivi cartelli avvisano i bagnanti della presenza dell’area videosorvegliata. «La presenza – dice il sindaco Paolo Salis – di auto parcheggiate fronte mare, ci ha convinto ad accelerare i tempi per posizionare le telecamere ambientali all’inizio della stagione, non solo a Piscinas ma anche nelle spiagge di Pistis, Torre dei Corsari, Porto Palma, Scivu. La sofisticata strumentazione video è realizzata in modo da rilevare la presenza di una persona e immortalare i suoi movimenti. Il progetto – ricorda il primo cittadino – rientra nell’ambito del piano più generale di riordino delle azioni di miglioramento del contesto ambientale».

I parcheggi

In Comune si sta lavorando per mettere a punto il bando per la gestione delle aree di sosta. «Siamo in ritardo – ammette Salis – anche se in linea con gli anni passati. Avremmo voluto anticipare i tempi per evitare il ripetersi di contenziosi vari che bloccano il servizio nel bel mezzo della stagione. Il bando per i prossimi tre anni ha rallentato la procedura». Hanno influito anche i lavori dell’area sosta di Torre dei Corsari, dove lo scorso anno le strisce blu arrivate in ritardo, rispetto all’appalto, ha comportato la perdita di 30mila euro.

