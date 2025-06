Piscinas sfregiata dall’inquinamento 

Piscinas è una ferita che sanguina ancora. Inquinamento, bonifiche, divieti di esposizione al sole per i bagnanti, nuovi lacci imposti dalla Regione tramite le osservazioni sul Piano del litorale. A riaprire il dibattito sull’avvio della nuova stagione balneare con i vecchi problemi questa volta è la minoranza. In una nota indirizzata al sindaco, Paolo Salis, l’opposizione chiede un Consiglio comunale aperto entro 20 giorni con la presenza dei rappresentanti della politica nazionale, regionale, provinciale e del Prefetto di Cagliari. «Sulla questione ambiente – incalza il capogruppo, Michele Schirru - lo scorso anno è successo di tutto e di più. La notizia dell’inquinamento della spiaggia dal fiume rosso ha avuto una forte rilevanza mediatica e ha coinvolto diverse sedi istituzionali. Mai la nostra comunità, dimenticando che Piscinas appartiene ad Arbus. Grave errore fingere il contrario».

Arenile a rischio

Intanto è iniziata un’altra stagione con i cartelli “Arenile a rischio sanitario quando l'esposizione al sole supera 150 giorni” sulla spiaggia di Piscinas, contaminata da metalli pesanti e velenosi dell’ex miniera. È l’emblema della cattiva salute della spiaggia tracciato 8 anni fa, in seguito ai campionamenti effettuati sull'arenile da Ispra e dall’analisi di rischio dell’istituto superiore della sanità. Nel 2019 l’ordinanza del Comune informava che Piscinas non aveva superato i controlli. Dunque stop alla tintarella sulla sabbia per più di 10 ore ore al giorno, massima attenzione ai bambini che potrebbero inghiottire granelli di sabbia, si può giocare solo sui teli di mare. Da allora, anno dopo anno solo la speranza che l’incubo finisse presto, invece nulla è cambiato. «Lo dico con rammarico – ammette Salis - nulla è cambiato. I divieti restano fino a nuova comunicazione degli enti preposti. Quest’anno il malumore legato al progetto dell’impianto eolico davanti alla dune, in poco tempo ha avuto tutte le attenzioni del caso. La soluzione del problema dell’inquinamento si trascina da oltre 30 anni».

Altri vincoli

Poi c’è il Piano del litorale, cui la Regione ha imposto già l’alt sui chioschi. «Innanzitutto - commenta l’assessore a lavori Pubblici, Alessandro Pani - ci è stato chiesto di rivedere l’area su cui sono previsti 4 stabilimenti balneari. L’installazione è proibita vicino ai corsi d’acqua inquinati, Rio Irvi e Rio Piscinas. Per quest’anno l’autorizzazione c’è solo per uno, per il secondo ammessi solo ombrelloni e lettini. Niente ristorazione». E su questa problematica ambientale, interviene il commissario straordinario della Provincia, Roberto Cadeddu: «La Costa Verde è l’unico litorale del Medio Campidano. Stiamo dialogando con Regione e Comune per concludere l’iter del Pul prima della prossima stagione estiva. Non possiamo permettere che anche l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative resti ingessata».

La minoranza

Con la richiesta del Consiglio aperto al pubblico, c’è l’invito al primo cittadino di convocare il prefetto, la presidente della Regione, gli assessori all’Ambiente e all’Industria, componenti o delegati della VIII commissione della Camera dei deputati, i commissari della Provincia e della Asl 6, il direttore di Arpas. «La piena del fiume rosso di un anno fa - ricorda Schirru - ha interessato molto la politica, ci sono stati incontri in parlamento e in prefettura, sopralluoghi nella zona inquinata. Tutti super informati e documentati. È giunta l’ora che lo sia il paese intero». Si accoda il parlamentare arburense, Gianni Lampis: «Lo sviluppo turistico della Costa Verde passa dalle bonifiche ambientali. I soldi ci sono, vanno spesi subito. Aspettiamo il progetto esecutivo di Igea, poi l’affidamento dei lavori per 56 milioni di euro. Il Consiglio comunale potrà decidere l’indirizzo da dare alla Regione. Io ci sarò. Superiamo gli steccati e abbattiamo i muri: tutti insieme diciamo che Arbus non può più aspettare».

