Piscinas, Salis: «Non fingiamo che sia tutto ok» 

Nel giorno in cui arrivano i risultati dell’Arpas sulle condizioni del mare di Piscinas, il sindaco di Arbus, Paolo Salis, ha incontrato il prefetto per chiedere che l’attenzione sulla salute del litorale resti alta. Dal canto suo il rappresentante del Governo a Cagliari, Giuseppe De Matteis, ha detto di voler essere aggiornato sulla situazione in fatto di inquinamento ambientale e bonifiche che, tuttavia, per ora non ci sono.

I dati

Dunque, ieri mattina dai laboratori dell’Arpas è arrivato l’esito del campionamento eseguito con l’aiuto della Capitaneria di porto di Oristano mercoledì mattina al fine di verificare le condizioni del mare al largo della foce del rio Piscinas (così si chiama l’ultimo tratto del rio Irvi) che almeno due settimane fa ha trascinato con sé i metalli pesanti delle miniere del compendio di Ingurtosu dismesso e mai bonificato. «I risultati microbiologici relativi ai campioni sono conformi ai limiti indicati nella normativa di riferimento per le acque di balneazione», si legge nel documento dell’agenzia regionale, ma il dato non basta a spegnere i timori né a mettere a tacere le istanze del territorio che a più voci chiede l’intervento di Igea nei pozzi chiusi.

Il Comune

Il sindaco Salis, al termine dell’incontro col prefetto, ribadisce: «Non accetterò che ora si faccia finta che nulla sia accaduto. Resta il problema dell’arenile attraversato dal fiume e dai liquidi dispersi dalle gallerie. Mercoledì mattina incontrerò il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Claudio Barbaro e la direttrice generale del dipartimento Bonifiche Laura d’Aprile, mentre nel pomeriggio sarò all’audizione della commissione ministeriale presieduta dall’onorevole Mauro Rotelli». Insiste Salis: «Ricordo che parliamo di un’area che ospita due siti di interesse comunitario e che per noi è prioritario tutelare l’ecosistema e proteggere anche l’immagine di un territorio a forte vocazione turistica. La stagione è alle porte». Critico anche il capogruppo d’opposizione in Consiglio comunale Agostino Pilia che accende i riflettori sui tempi delle verifiche: «Non posso che dirmi perplesso per il fatto che le analisi siano state fatte a dodici giorni dall’evento. Da candidato durante la campagna elettorale per le ultime Regionali ho sostenuto l’attuale presidente Alessandra Todde, la quale ha assicurato che si sarebbe occupata delle nostre miniere. Solleciterò perché non è più il tempo delle promesse».

Le indagini

Sulla vicenda è stata chiesta la convocazione di un Consiglio comunale straordinario nel quale aprire un confronto per fare luce su quanto accaduto. Le immagini del fiume rosso, che dalla galleria Casargiu è corso a valle verso il mare riversando una poltiglia di fango lungo la via e aprendo un lago color rubino sulla spiaggia, hanno fatto il giro del web e fatto scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine che, nei giorni successivi alla piena, hanno eseguito diversi sopralluoghi: le relazioni di Forestale e carabinieri sono state inviate alla Procura della Repubblica di Cagliari. Nel frattempo, anche la commissione sollecitata dal deputato di Arbus (ed ex assessore regionale all’Ambiente) Gianni Lampis, sarà al lavoro per fare luce sulla vicenda. L’appuntamento a Roma è fissato per mercoledì mattina.

