«Piscinas nel fango? Niente cittadinanza per Marco Mengoni» 

«A questo punto – chiede Salis – quali particolari meriti può avere un cantante perché venga considerato nostro concittadino? L’idea di conferire la cittadinanza onoraria è nata come segno di ringraziamento per aver scelto Piscinas e contribuito alla visibilità e promozione del territorio. Ci siamo subito attivati per approvare il regolamento sul conferimento delle onorificenze. La prima sarebbe stata per Mengoni. È tutto pronto, manca solo la data. Ora l’iter è bloccato, non esistono più le condizioni. Non tanto per le parole che ha usato per descrivere un luogo che il mondo ci invidia, quanto perché non ha espresso riconoscenza per l’accoglienza, l’ospitalità e l’aiuto degli operatori turistici. Tornare suoi miei passi, è doveroso, una scelta obbligata dall’esigenza di esprimere rispetto per il paese e i cittadini che mi onoro di rappresentare».

Il passo indietro del primo cittadino nasce dalla descrizione che il cantante ha fatto di Piscinas in una recente intervista su Rtl 102.5, ricordando il dietro le quinte del set. «Quando siamo arrivati sul posto – ha detto il cantante ai microfoni dell’emittente – c’era un po’ di vento, per il video andava benissimo, per la mia sinusite un po’ meno, infatti mi sono preso un raffreddore. Una giornata piovosa che ha comportato alcuni problemi. Prima di arrivare sulle dune abbiamo attraversato una specie di giungla, poi un lago dove la jeep si è fermata. Siamo scesi e obbligati a percorrere un tratto a piedi nel fango. Per le riprese c’è voluto un pomeriggio intero». E se a febbraio, con l’uscita del video, la scelta del cantante per i sardi e per Arbus in particolare era stato un motivo di orgoglio, le parole dei giorni scorsi hanno scatenato un vespaio.

«Inutile girarci intorno, non siamo più disposti a conferire la cittadinanza onoraria a chi scambia per una giungla la perla della nostra Costa Verde: Piscinas». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, risponde così alle parole “ingenerose” che Marco Mengoni ha utilizzato descrivendo il retroscena del videoclip girato sulle dune di sabbia, il deserto sardo, scelto come location del video musicale che accompagna “Due Vite”, la canzone con la quale il cantante di Ronciglione ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

«Inutile girarci intorno, non siamo più disposti a conferire la cittadinanza onoraria a chi scambia per una giungla la perla della nostra Costa Verde: Piscinas». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, risponde così alle parole “ingenerose” che Marco Mengoni ha utilizzato descrivendo il retroscena del videoclip girato sulle dune di sabbia, il deserto sardo, scelto come location del video musicale che accompagna “Due Vite”, la canzone con la quale il cantante di Ronciglione ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

L’artista

Il passo indietro del primo cittadino nasce dalla descrizione che il cantante ha fatto di Piscinas in una recente intervista su Rtl 102.5, ricordando il dietro le quinte del set. «Quando siamo arrivati sul posto – ha detto il cantante ai microfoni dell’emittente – c’era un po’ di vento, per il video andava benissimo, per la mia sinusite un po’ meno, infatti mi sono preso un raffreddore. Una giornata piovosa che ha comportato alcuni problemi. Prima di arrivare sulle dune abbiamo attraversato una specie di giungla, poi un lago dove la jeep si è fermata. Siamo scesi e obbligati a percorrere un tratto a piedi nel fango. Per le riprese c’è voluto un pomeriggio intero». E se a febbraio, con l’uscita del video, la scelta del cantante per i sardi e per Arbus in particolare era stato un motivo di orgoglio, le parole dei giorni scorsi hanno scatenato un vespaio.

Il Comune

«A questo punto – chiede Salis – quali particolari meriti può avere un cantante perché venga considerato nostro concittadino? L’idea di conferire la cittadinanza onoraria è nata come segno di ringraziamento per aver scelto Piscinas e contribuito alla visibilità e promozione del territorio. Ci siamo subito attivati per approvare il regolamento sul conferimento delle onorificenze. La prima sarebbe stata per Mengoni. È tutto pronto, manca solo la data. Ora l’iter è bloccato, non esistono più le condizioni. Non tanto per le parole che ha usato per descrivere un luogo che il mondo ci invidia, quanto perché non ha espresso riconoscenza per l’accoglienza, l’ospitalità e l’aiuto degli operatori turistici. Tornare suoi miei passi, è doveroso, una scelta obbligata dall’esigenza di esprimere rispetto per il paese e i cittadini che mi onoro di rappresentare».

La minoranza

Sulla retromarcia in merito alla cittadinanza onoraria sono tutti d’accordo. «Da subito – ricorda Agostino Pilia, consigliere d’opposizione – ho espresso perplessità sulla proposta della maggioranza. Credo che ci voglia bel altro per conferire un titolo del genere. Penso alle tante persone, imprenditori, artisti, gente di spettacolo, dello sport e della cultura che hanno dato davvero lustro al nostro paese. Per un video musicale, mi è sembrato un modo come un altro per strumentalizzare un riconoscimento importante». Il capogruppo, Michele Schirru, aggiunge: «Mengoni cittadino di Arbus? Decisamente no». E l’ex assessora comunale al Turismo, Anita Tatti, si rivolge al primo cittadino: «Dagli atti in mio possesso, ho verificato che Mengoni non ha pagato la tassa sul panorama, non dovuta per chiunque usa le immagini per dare visibilità al territorio. Considerato che le espressioni “giungla”, “camminare a piedi nel fango”, “bloccati sul guado”, “scambiandolo per lago”, sono termini che offendono il pezzo di terra più bello del litorale, invito il sindaco a chiedere il versamento della tassa dovuta».

I social

Polemica accesa sul web. Alcuni si sono schierati dalla parte del cantante: «Le sue parole ci devono far riflettere», «ha detto la verità», «posto bello ma inaccessibile», «i turisti lo dicono da anni», scrivono alcuni. Altri si dichiarano del tutto contro: «Ha attraversato il mare per venire a fare il video in Sardegna, la prossima volta farebbe meglio a girarlo dal balcone di casa sua. Ingrato!», tuona qualcuno e c’è chi aggiunge sui social: «Ha visto quello che ha voluto vedere, persino un lago che non è mai esistito». E la maggior parte dei cittadini di Arbus sentenziano: «Dica quello che vuole. Piscinas è terra unica. Punto e basta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata