VaiOnline
Arbus.
02 settembre 2025 alle 00:29

Piscinas, nasce il “Melting pot” 

Verso l’apertura del centro servizi che favorirà l’incontro di culture diverse 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle parole ai fatti: stanno per concludersi i lavori per il “Melting pot” sulla spiaggia di Piscinas. A sei anni dal progetto da200 mila euro, è quasi pronta la struttura voluta per creare esperienze che integrano le culture e le storie locali delle comunità che abitano i Comuni di Arbus, Guspini e Sulcis-Iglesiente a quelle dei pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara. Una vasta area, nei pressi del guado del rio Naracauli, per dissetarsi, degustare prodotti tipici, trovare i mezzi per proseguire il percorso in quad, a cavallo, in bici, trovare esperti ciceroni per focalizzarsi sulla ricchezza delle tradizioni sarde e della memoria mineraria ancora viva nei villaggi di Montevecchio e Ingurtosu.

Il progetto

L’idea del Comune di Arbus di uno spazio fisico per promuovere lo scambio e la fusione di culture, idee ed esperienze diverse, favorendo la nascita di un’identità condivisa, risale al 2019. Il primo passo fu la ricerca dei fondi che arrivarono subito dopo, grazie a un bando del Gal Linas che mise a disposizione un finanziamento di 200mila euro, vincolati alla messa in rete di itinerari turistici, aree attrezzate e sentieri segnalati. L’iter fu più lungo del previsto, perché trattandosi di una zona di protezione ambientale è stato necessario il via libera di Regione, Soprintendenza, Parco Geominerario, Demanio, Arpas e Corpo Forestale. I vincoli sono dipesi dal divieto di costruzioni in cemento armato, ma tutte rigorosamente in legno. A fine mese l’inaugurazione, salvo imprevisti. Soddisfatti i turisti di questa stagione balneare, quando si sono trovati davanti l’opera in corso. «Uno spazio che favorisce lo scambio di esperienze farà sentire tutti a casa. Quasi ai piedi delle dune, un luogo incantevole, è un tassello in più verso la bontà del progetto», dice una coppia francese. Le fa eco Piero Gilardi: «Il prossimo anno sarò qui, camminatore di Santa Barbara». E non mancano gli apprezzamenti di un pendolare della balneazione, Salvatore Piras: «La Costa Verde ha veramente bisogno di servizi e spazi d’incontro per l’accoglienza, eventi di cultura, punti informativi o semplicemente per un caffè o una bibita».

L’idea

«Il centro – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani – è pensato come punto di scambio multiculturale, multifunzionale, supporto alla mobilità sostenibile. Un crocevia di cammini, percorsi e microesperienze legate alla scoperta del territorio arburese e del sud-ovest sardo. A breve sarà connesso, tramite un sentiero naturalistico, direttamente al Cammino di Santa Barbara, arricchendo l’offerta del turismo sostenibile». La consigliera di minoranza, ex assessora al turismo, Anita Tatti, dice: «Un centro importante lungo il nostro litorale per il turismo lento, da una parte Santa Barbara, dall’altra il Cammino delle 100 Torri. La porzione che passa per Arbus, Comune capofila, attraversa l’area della torre spagnola e i siti delle antiche miniere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 