Piscinas, nasce il “Melting pot” 

Dalle parole ai fatti: stanno per concludersi i lavori per il “Melting pot” sulla spiaggia di Piscinas. A sei anni dal progetto da200 mila euro, è quasi pronta la struttura voluta per creare esperienze che integrano le culture e le storie locali delle comunità che abitano i Comuni di Arbus, Guspini e Sulcis-Iglesiente a quelle dei pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara. Una vasta area, nei pressi del guado del rio Naracauli, per dissetarsi, degustare prodotti tipici, trovare i mezzi per proseguire il percorso in quad, a cavallo, in bici, trovare esperti ciceroni per focalizzarsi sulla ricchezza delle tradizioni sarde e della memoria mineraria ancora viva nei villaggi di Montevecchio e Ingurtosu.

Il progetto

L’idea del Comune di Arbus di uno spazio fisico per promuovere lo scambio e la fusione di culture, idee ed esperienze diverse, favorendo la nascita di un’identità condivisa, risale al 2019. Il primo passo fu la ricerca dei fondi che arrivarono subito dopo, grazie a un bando del Gal Linas che mise a disposizione un finanziamento di 200mila euro, vincolati alla messa in rete di itinerari turistici, aree attrezzate e sentieri segnalati. L’iter fu più lungo del previsto, perché trattandosi di una zona di protezione ambientale è stato necessario il via libera di Regione, Soprintendenza, Parco Geominerario, Demanio, Arpas e Corpo Forestale. I vincoli sono dipesi dal divieto di costruzioni in cemento armato, ma tutte rigorosamente in legno. A fine mese l’inaugurazione, salvo imprevisti. Soddisfatti i turisti di questa stagione balneare, quando si sono trovati davanti l’opera in corso. «Uno spazio che favorisce lo scambio di esperienze farà sentire tutti a casa. Quasi ai piedi delle dune, un luogo incantevole, è un tassello in più verso la bontà del progetto», dice una coppia francese. Le fa eco Piero Gilardi: «Il prossimo anno sarò qui, camminatore di Santa Barbara». E non mancano gli apprezzamenti di un pendolare della balneazione, Salvatore Piras: «La Costa Verde ha veramente bisogno di servizi e spazi d’incontro per l’accoglienza, eventi di cultura, punti informativi o semplicemente per un caffè o una bibita».

L’idea

«Il centro – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani – è pensato come punto di scambio multiculturale, multifunzionale, supporto alla mobilità sostenibile. Un crocevia di cammini, percorsi e microesperienze legate alla scoperta del territorio arburese e del sud-ovest sardo. A breve sarà connesso, tramite un sentiero naturalistico, direttamente al Cammino di Santa Barbara, arricchendo l’offerta del turismo sostenibile». La consigliera di minoranza, ex assessora al turismo, Anita Tatti, dice: «Un centro importante lungo il nostro litorale per il turismo lento, da una parte Santa Barbara, dall’altra il Cammino delle 100 Torri. La porzione che passa per Arbus, Comune capofila, attraversa l’area della torre spagnola e i siti delle antiche miniere».

