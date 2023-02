Piscinas, Mengoni canta sulle dune Il sindaco: «Da pagare 1500 euro» 

«La tassa sul panorama è per tutti, nessuno escluso, anche se parliamo del videoclip “Due Vite”, la canzone di Marco Mengoni, vincitrice del Festival di Sanremo». Il sindaco di Arbus Paolo Salis, dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston del cantante di Ronciglione, campione di “X Factor”, ha scritto una lettera ai responsabili della realizzazione del video, Sardegna Film Commission e Borotalco Tv, ricordando che l’accordo per il via libera alle riprese sulle dune era legato all’impegno di dare risalto al logo del Comune e in particolare a Piscinas. «Solo delusione quando il video è stato ufficializzato e di Arbus neppure un cenno. Il mio dovere istituzionale mi impone di far rispettare le regole, in questo caso quello di far pagare la tassa sul panorama, 1.500 euro».

L’invito

Ieri il primo cittadino ha fatto un passo indietro, ringraziando la produzione per la medaglia in più, in termini di promozione che il video “Due Vite” sta regalando a Piscinas, in questi giorni online, che porta Mengoni sulle montagne di sabbia, disegnando con le sue orme infiniti giochi concentrici. «A questo punto», sottolinea il primo cittadino, «il modo migliore per garantire al Comune la dovuta visibilità sarà quello di riuscire a portare Mengoni in Consiglio Comunale per concedergli la cittadinanza onoraria per l’esemplare affezione ed interessamento verso la comunità di Arbus e la valorizzazione del suo patrimonio ambientale e paesaggistico». Ricorda che non c’è ancora una risposta ufficiale alla sua lettera. Film Commission e casa di produzione, che ieri abbiamo interpellato, non replicano. «Dopo averci ignorato all’inizio, i milioni di visualizzazioni del video e il richiamo alla location del nostro deserto, in particolare le dune alte 100 metri, dove Mengoni ha cantato, sono un ritorno di immagine in crescita».

Il regolamento

Nel 2019 il Consiglio comunale votò all’unanimità il regolamento sulla “tassa sul panorama”. Uno lo scopo fermare il via vai caotico e senza regole di videomaker, registi, foto a scopo commerciale, riprese televisive, spot pubblicitari, videoclip musicali, servizi fotografici professionali che senza chiedere permesso utilizzano le dune spacciandole per altri luoghi e a volte senza neanche citare dove fosse stato realizzato il servizio. Dunque la tassa, 500 euro all’ora. Gratis solo per iniziative senza scopo di lucro e per riprese fotografiche, televisive o cinematografiche che promuovono l'immagine del territorio. In questo caso, in tutti i crediti ufficiali del video, deve essere specificato il nome della location e il Comune. Ed proprio il caso di “Due Vite”.