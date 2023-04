Piscinas, bufera su Marco Mengoni 

Da idolo a personaggio contestato. Bufera su Marco Mengoni che si è espresso così su Piscinas: «Abbiamo avuto problemi per arrivare in questo posto, perché prima devi attraversare una specie di giungla. Aveva piovuto tantissimo e c’era un lago che noi dovevamo attraversare con delle Jeep, e una di queste si è fermata in mezzo. Quindi siamo dovuti scendere e abbiamo fatto un pezzo a piedi nel fango». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, non ha gradito: «Credo sia stato superficiale». A rischio la prevista cittadinanza onoraria al cantante.

