«Piscinas, bonifica su suolo e acqua» 

«A Piscinas, sito d’interesse nazionale, la bonifica deve interessare sia il suolo sia le falde contaminate. Abbiamo bisogno di tempi certi. Entro l’anno gli enti coinvolti approvino il progetto esecutivo, la Regione presenti un cronoprogramma e da qui si riparte». L’invito ad accelerare per porre fine al fiume Irvi che da oltre 30 anni avvelena la spiaggia è della direttrice generale del dipartimento Bonifiche del Ministero dell’Ambiente, Laura D’Aprile, alla riunione del tavolo tecnico con i rappresentanti degli enti interessati, Ministero, Regione, Igea, Agenzie del distretto idrografico e della protezione per l’ambiente, l’Ispra, la Provincia del Sud Sardegna, i Comuni di Arbus e di Guspini.

Le falde

La necessità di mettere paletti è nata dalle perplessità manifestate dai presenti sulle azioni concrete dei progetti al palo per la bonifica di Montevecchio ed Ingurtosu. Copione che si è ripetuto al tavolo tecnico con le continue frenate da parte di chi va alla ricerca di norme di legge su cosa fare e come fare sul trattamento delle acque del sottosuolo. Il caso specifico riguarda il progetto sperimentale da 400mila euro assegnato a Igea nel 2021. Tramite il pompaggio dell'acqua di falda a pozzo Sanna sarebbe cessata la fuoriuscita della risorsa idrica e di conseguenza prosciugato pozzo Fais, sorgente del rio Irvi che trasporta le acque inquinate fino al mare. L’iniziativa si è persa nei meandri della burocrazia fra lunghe pause, improvvise accelerazioni e nuove frenate. L’ultima all’incontro col personale del Ministero: non c’è nessuna certezza dei tecnici su come trattare i materiali aspirati con le pompe, sono scarichi o risorse idriche? «Quello che conta – ha detto D’Aprile – è la bonifica, progetto unico, ciascuno si affretti a presentare il suo. Al momento dell’esame si vedrà come superare eventuali problematiche».

Il territorio

«Se lo sviluppo – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis – corrisponde alla cura, allora curiamo in fretta Piscinas, la spiaggia che più di altri paga il prezzo delle mancate bonifiche. È ora di superare gli ostacoli burocratici. Quello che è successo a marzo con la piena del fiume dimostra quanto sia importante intervenire al più presto. L’acqua che esce dal pozzo Sanna, con tutti i materiali inquinanti, scorre sul letto del fiume e va eliminata. Poco importa che sia scarico o risorsa idrica». Critico il vice sindaco di Guspini, Marcello Serru: «L’intervento programmato al pozzo Sanna comporta un costo a vita per l’energia elettrica e la manutenzione delle pompe. Come risparmiare? Basta un impianto di depurazione al pozzo Fais».

