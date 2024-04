Piscinas, blitz del sottosegretario 

Sopralluogo ieri del sottosegretario di Stato al Ministero all’Ambiente, il senatore Claudio Barbaro, sulla spiaggia di Piscinas, dove il rio Irvi ha trascinato le acque inquinate dalle miniere dismesse. «Sono sul posto – ha detto Barbaro – per osservare lo stato dell’arte, in seguito alla gravità dei fatti che il sindaco ha rappresentato al Ministero. La mia presenza è importante per portare il problema all’attenzione dell’imminente tavolo tecnico con gli enti interessati. Credo sia doveroso non anticipare particolari che sono emersi da questa visita. La tempestività con cui il Ministero si sta muovendo, testimonia l’impegno massimo per bonificare quest’area di pregio ambientale, sito d’interesse nazionale, con le sue dune di sabbia e il suo mare».

Il sopralluogo

Il senatore alle 17 di ieri è stato accolto dal sindaco di Arbus Paolo Salis, dal deputato Gianni Lampis, da alcuni assessori e consiglieri comunali di maggioranza. Un blitz durato circa un’ora e iniziato con la visita nei luoghi della miniera Casargiu, dove fuoriesce l’acqua inquinata dai metalli pesanti che alimenta il rio Irvi fino a confluire nel rio Piscinas che corre fino al mare. Un percorso di circa 7 chilometri colorato dal deposito di fanghi rossi che è stato messo sotto la lente di Barbaro e dai suoi accompagnatori.

Il territorio

Soddisfatto il primo cittadino Paolo Salis: «Ci speravo, ma non mi aspettavo tanto interesse a un giorno dalla mia visita a Roma per esporre i danni che da oltre 30 anni le mancate bonifiche causano al nostro territorio. Dopo il danno d’immagine del 21 marzo scorso, quando il video ha mostrato la piena del fiume che ha colorato il mare, facendo emergere una realtà a molti sconosciuta, ho notato un particolare interesse, siamo stati contattati persino dall’Inghilterra e dalla Germania da famiglie che chiedevano informazioni per una vacanza sulla Costa Verde. Dopo il temporale, l’impegno per le bonifiche è un passo in avanti per rompere col passato», conclude il sindaco.

I fondi

«Siamo a metà strada – aggiunge il deputato ed ex assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis –: abbiamo i soldi, 52 milioni di euro, dai fondi dello Sviluppo e coesione. Dopo l’accordo Regione-Governo, a febbraio la somma è stata inserita in una delibera della Giunta regionale. La progettazione preliminare aveva già ottenuto dal Ministero dell’Ambiente nel 2022 il rilascio del decreto, con una determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza decisoria sulle bonifiche della macroarea di Montevecchio Ponente, di approvazione dell’analisi di rischio in modalità diretta sulle discariche minerarie».

Tavolo tecnico

All’indomani dell’incontro con il sindaco di Arbus, Paolo Salis, il capo dipartimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Laura D’Aprile, ha convocato il tavolo tecnico per «la bonifica delle aree ex minerarie di Montevecchio Ponente nel Comune di Arbus». Il primo passo dell’impegno assunto nel corso del colloquio col primo cittadino. «Al fine di acquisire un quadro aggiornato dello stato degli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate, è convocato per il giorno 7 maggio, alle 11, un incontro in modalità mista. Si chiede di indicare i nominativi dei partecipanti entro il 24 aprile. Le credenziali per il collegamento verranno inviate ai partecipanti confermati», si legge nella nota inviata a sedici enti. Fra questi la Regione, Igea, La Provincia del Sud Sardegna. I Comuni di Arbus e di Guspini, la Prefettura di Cagliari, Arpas, Ispra, Iss e per conoscenza le segreterie del Ministro.

