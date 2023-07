Crisi bagnini nella spiaggia di Piscinas, ad Arbus. In quindici giorni se ne sono alternati 12: massimo dieci giorni di lavoro e poi contratto rescisso. A scoraggiare è la vita da pendolare, per giunta in una strada sterrata che distrugge le macchine, dove non c’è un alloggio. E così i bagnini arrivano da Roma.

a pagina 11